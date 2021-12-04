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فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة لتحصيل الديون والمستحقات المالية
فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة لتحصيل الديون والمستحقات المالية
أعلن تطبيق المراسلة الفوري الشهير "فيسبوك ماسنجر" التابع لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) عن اختباره ميزة جديدة ‏ومجانية لتحصيل الديون المستحقات المالية بشكل فوري.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-04T11:29+0000
فيسبوك
تكنولوجيا
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وأعلنت "ميتا" في بيان لها أنها تختبر ميزة "Split Payments" (المدفوعات المنفصلة)، التي أشارت إلى أنها "طريقة مجانية وسريعة لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات" المتعلقة بعشاء جماعي أو نفقات منزلة مشتركة أو إيجار المنزل الشهري.وأوضحت أن الميزة ستتواجد داخل دردشة جماعية أو في مركز المدفوعات في "فيسبوك ماسنجر"، ومن أجل استعمالها يجب الضغط على زر "البدء" (start)، وبعد ذلك يمكن اختيار تقسيم مبلغ المال بالتساوي أو تحديد ما يدين به كل شخص، فضلا عن أنه يمكن لمفعّل الخدمة أن يقوم بتضمين نفسه ضمن المدانين.وسيتم إرسال الأموال من خلال خدمة "Facebook Pay"، وبعد الإرسال، سيتم إرسال الطلب إلى غرفة الدردشة الخاصة بالمجموعة.وتابعت "ميتا" أن الخدمة الجديدة (المدفوعات المنفصلة) ستتوافر للمستخدمين داخل أمريكا فقط بداية من الأسبوع المقبل.
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فيسبوك, تكنولوجيا

فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة لتحصيل الديون والمستحقات المالية

11:29 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Jeff Chiuتطبيق المراسلة "فيسبوك ماسنجر"
تطبيق المراسلة فيسبوك ماسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
تطبيق المراسلة "فيسبوك ماسنجر"
© AP Photo / Jeff Chiu
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أعلن تطبيق المراسلة الفوري الشهير "فيسبوك ماسنجر" التابع لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) عن اختباره ميزة جديدة ‏ومجانية لتحصيل الديون المستحقات المالية بشكل فوري.‏
وأعلنت "ميتا" في بيان لها أنها تختبر ميزة "Split Payments" (المدفوعات المنفصلة)، التي أشارت إلى أنها "طريقة مجانية وسريعة لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات" المتعلقة بعشاء جماعي أو نفقات منزلة مشتركة أو إيجار المنزل الشهري.
وأوضحت أن الميزة ستتواجد داخل دردشة جماعية أو في مركز المدفوعات في "فيسبوك ماسنجر"، ومن أجل استعمالها يجب الضغط على زر "البدء" (start)، وبعد ذلك يمكن اختيار تقسيم مبلغ المال بالتساوي أو تحديد ما يدين به كل شخص، فضلا عن أنه يمكن لمفعّل الخدمة أن يقوم بتضمين نفسه ضمن المدانين.
وسيتم إرسال الأموال من خلال خدمة "Facebook Pay"، وبعد الإرسال، سيتم إرسال الطلب إلى غرفة الدردشة الخاصة بالمجموعة.
وتابعت "ميتا" أن الخدمة الجديدة (المدفوعات المنفصلة) ستتوافر للمستخدمين داخل أمريكا فقط بداية من الأسبوع المقبل.
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