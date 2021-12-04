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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/فيفا-يعتذر-لمنتخب-السودان-بسبب-كورونا-قبل-مواجهة-مصر-1053556286.html
"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
تقدمت لجنة بروتوكول فحص فيروس كورونا التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتذار شفهي لمنتخب السودان قبيل مواجهته لنظيره المصري ضمن منافسات كأس العرب... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:00+0000
2021-12-04T16:00+0000
كأس العرب 2021
فيفا
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وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن منتخب السودان الموجود حاليا في الدوحة تلقى اعتذارا شفهيًا من اللجنة مع وعد بتقديم اعتذار مكتوب لاحقا، وذلك بسبب تأخر اللجنة في تسليم نتيجة فحص كورونا في الوقت المحدد قبل مباراته ضد منتخب مصر.وتضمن اعتذار لجنة بروتوكول فحص كورونا اعترافها بخطأ الفحص حيث كان قد أظهر إيجابية مسحة بعض اللاعبين قبل أن يتبين الخطأ وأن نتيجة الفحص سلبية لجميع لاعبي السودان وبقية أفراد البعثة.وفي وقت سابق، صرح وليد حسن، لاعب منتخب السودان بأن هزيمة منتخب بلاده أمام الجزائر لن تتكرر مرة أخرى، جاء ذلك قبيل مواجهة مصر في الجولة الثانية المقرر لها اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "في الغول".وكان المنتخب السوداني قد تلقى هزيمة كبيرة بنتيجة 4-0 أمام الجزائر وضعته في الترتيب الأخير للمجموعة الرابعة لكأس العرب، بينما افتتح منتخب مصر مشواره بالفوز 1-0 على لبنان.
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فيفا

"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر

16:00 GMT 04.12.2021
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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تقدمت لجنة بروتوكول فحص فيروس كورونا التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتذار شفهي لمنتخب السودان قبيل مواجهته لنظيره المصري ضمن منافسات كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن منتخب السودان الموجود حاليا في الدوحة تلقى اعتذارا شفهيًا من اللجنة مع وعد بتقديم اعتذار مكتوب لاحقا، وذلك بسبب تأخر اللجنة في تسليم نتيجة فحص كورونا في الوقت المحدد قبل مباراته ضد منتخب مصر.
وتضمن اعتذار لجنة بروتوكول فحص كورونا اعترافها بخطأ الفحص حيث كان قد أظهر إيجابية مسحة بعض اللاعبين قبل أن يتبين الخطأ وأن نتيجة الفحص سلبية لجميع لاعبي السودان وبقية أفراد البعثة.
وفي وقت سابق، صرح وليد حسن، لاعب منتخب السودان بأن هزيمة منتخب بلاده أمام الجزائر لن تتكرر مرة أخرى، جاء ذلك قبيل مواجهة مصر في الجولة الثانية المقرر لها اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "في الغول".
وكان المنتخب السوداني قد تلقى هزيمة كبيرة بنتيجة 4-0 أمام الجزائر وضعته في الترتيب الأخير للمجموعة الرابعة لكأس العرب، بينما افتتح منتخب مصر مشواره بالفوز 1-0 على لبنان.
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