"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن منتخب السودان الموجود حاليا في الدوحة تلقى اعتذارا شفهيًا من اللجنة مع وعد بتقديم اعتذار مكتوب لاحقا، وذلك بسبب تأخر اللجنة في تسليم نتيجة فحص كورونا في الوقت المحدد قبل مباراته ضد منتخب مصر.وتضمن اعتذار لجنة بروتوكول فحص كورونا اعترافها بخطأ الفحص حيث كان قد أظهر إيجابية مسحة بعض اللاعبين قبل أن يتبين الخطأ وأن نتيجة الفحص سلبية لجميع لاعبي السودان وبقية أفراد البعثة.وفي وقت سابق، صرح وليد حسن، لاعب منتخب السودان بأن هزيمة منتخب بلاده أمام الجزائر لن تتكرر مرة أخرى، جاء ذلك قبيل مواجهة مصر في الجولة الثانية المقرر لها اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "في الغول".وكان المنتخب السوداني قد تلقى هزيمة كبيرة بنتيجة 4-0 أمام الجزائر وضعته في الترتيب الأخير للمجموعة الرابعة لكأس العرب، بينما افتتح منتخب مصر مشواره بالفوز 1-0 على لبنان.
تقدمت لجنة بروتوكول فحص فيروس كورونا التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتذار شفهي لمنتخب السودان قبيل مواجهته لنظيره المصري ضمن منافسات كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن منتخب السودان الموجود حاليا في الدوحة تلقى اعتذارا شفهيًا من اللجنة مع وعد بتقديم اعتذار مكتوب لاحقا، وذلك بسبب تأخر اللجنة في تسليم نتيجة فحص كورونا في الوقت المحدد قبل مباراته ضد منتخب مصر.
وتضمن اعتذار لجنة بروتوكول فحص كورونا اعترافها بخطأ الفحص حيث كان قد أظهر إيجابية مسحة بعض اللاعبين قبل أن يتبين الخطأ وأن نتيجة الفحص سلبية لجميع لاعبي السودان وبقية أفراد البعثة.
وفي وقت سابق، صرح وليد حسن، لاعب منتخب السودان بأن هزيمة منتخب بلاده أمام الجزائر لن تتكرر مرة أخرى، جاء ذلك قبيل مواجهة مصر في الجولة الثانية المقرر لها اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "في الغول".
وكان المنتخب السوداني قد تلقى هزيمة كبيرة بنتيجة 4-0 أمام الجزائر وضعته في الترتيب الأخير للمجموعة الرابعة لكأس العرب، بينما افتتح منتخب مصر مشواره بالفوز 1-0 على لبنان.