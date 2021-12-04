https://arabic.sputniknews.com/20211204/قرداحي-يكشف-سبب-اخيتار-هذا-التوقيت-لتقديم-استقالته-1053549165.html

قرداحي يكشف سبب اخيتار هذا التوقيت لتقديم استقالته

قرداحي يكشف سبب اخيتار هذا التوقيت لتقديم استقالته

كشف وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، عن سبب تقديم استقالته، مؤكدا أنه اتخذ قراره تسهيلا لوساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين لبنان والسعودية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T13:42+0000

2021-12-04T13:42+0000

2021-12-04T13:42+0000

أخبار لبنان

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وأعرب قرداحي، خلال تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، عن ارتياحه لخطوة تقديم استقالته، مؤكدا أن عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهله وأنه بات الآن حرا ومتحررا من الضغوطات. ووصف الوقت الذي قدم فيه استقالته بالمناسب، مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق ومشاورات مع كل حلفائه وأصدقائه.وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض على القيادة في لبنان التوسط مع السلطات السعودية لإعادة استئناف علاقات الرياض مع لبنان، مؤكدا أن مبادرة ماكرون مبادرة طيبة، وكان من الواجب المساعدة ودعم جهوده عسى أن تأتي بالخير للبنان أولا، وللعلاقات اللبنانية السعودية والخليجية ثانيا.وقال قرداحي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/أمير-سعودي-إساءة-قرداحي-لم-تكن-سبب-الأزمة-وبالتالي-استقالته-لن-تكون-الحل-1053540905.html

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