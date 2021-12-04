تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/كاميرا-بحجم-حبة-ملح-تتجول-في-الشرايين-صور-الجوال-لن-تكون-كالسابق-صور-وفيديو-1053555828.html
كاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
كاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
يعمل العلماء بشكل متواصل على تصغير أحجام الأجهزة والمعدات لعدة أسباب منها تخفيض التكاليف، أو تسهيل الاستخدام، أو للاستخدامات المتخصصة والعلمية، مثل الكاميرا... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:58+0000
2021-12-04T15:58+0000
مجتمع
منوعات
علوم
كاميرا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053555799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_74db84c99c564acb6bb478fde7c7e830.jpg
استخدم العلماء تقنية فريدة يطلق عليها اسم "metasurface"، وهي طريقة لتصنيع الرقاقات بأحجام صغيرة جدا، حيث استطاعوا تصنيع كاميرا بحجم حبة الملح.حبة ملح تستطيع التقاط الصور بمجموعة أسطواناتالكاميرا الصغيرة مغطاة بـ 1.6 مليون عمود أسطواني، وفرت لها إمكانية التقاط صور بالألوان الحقيقية بشكل جيد تشبه الصور الملتقطة بكاميرات مزودة بعدسات تقليدية أكبر بنحو نصف مليون مرة من هذه الكاميرا.وبحسب البحث المنشور في مجلة " Nature Communications" العلمية، يمكن الاستفادة من هذه الكاميرات في الكثير من السيناريوهات المستقبلية، من مساعدة الروبوتات اللينة المصغرة على استكشاف العالم، إلى إعطاء الخبراء فكرة أفضل عما يحدث في أعماق جسم الإنسان، حيث يوفر لها حجمها الصغير إمكانية التجول في شرايين الإنسان.وتابع الخبير: "بالنسبة لهذه المهمة المحددة المتمثلة في التقاط صور من نوع RGB ذات مشهد جمالي كبير، لم يكن من الواضح سابقا كيف يمكن تصميم وجعل الملايين من الهياكل النانوية تشارك جنبا إلى جنب مع خوارزميات ما بعد المعالجة"، لإخراج هذه الصور الرائعة.وبحسب المصادر العلمية، تتمثل إحدى الحيل الخاصة بالكاميرا في الطريقة التي تدمج بها أجهزة الحاسب تلك المشاهد (من الإسطوانات) وتعالجها وتصنع منها صورة محسنة، من خلال خوارزميات معالجة الإشارة وتقنيات التعلم الآلي لتقليل التشويش والتشوهات الأخرى التي تحدث بسبب حجم الكاميرات الصغير جدا.ونوه العلماء إلى أن الكاميرا قد تكون رائعة من أجل تصوير العمليات داخل جسم الإنسان ورصد علامات المرض في داخل الجسم.كاميرا الجوال ستختفي تماما... الشاشة ستصوروتم استبدال البلور الأمامي للكاميرا بمادة لا يزيد عرضها عن نصف ملليمتر، وتم تصميم كل من العدسات الأسطوانية البالغ عددها 1.6 مليون بشكل فردي لالتقاط أفضل صورة موجودة أمام الكاميرا، مع استخدام النمذجة الحسابية للتوصل إلى التكوين الأمثل.ويتكون سطح الكاميرا من مادة نيتريد السيليكون الشبيهة بالزجاج، وهي مادة تتناسب مع عمليات تصنيع الإلكترونيات التقليدية، أي أن توفر هذه المادية يسمح بتصنيع هذه الكاميرا من دون عوائق كبيرة، بحسب "sciencealert".ويقول عالم الكمبيوتر فيليكس هايد، الباحث في جامعة برينستون: "يمكننا تحويل الأسطح إلى كاميرات ذات دقة عالية جدا، لذلك لن تحتاج إلى ثلاث كاميرات على ظهر هاتفك بعد الآن، ولكن الجزء الخلفي من هاتفك سيصبح كاميرا عملاقة واحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/روبوت-أميكا-الأحدث-في-العالم-يخيف-الخبراء-صور-وفيديو--1053552720.html
https://arabic.sputniknews.com/20211204/غواصة-تصادف-شبحا-عملاقا-لحظات-نادرة-لمخلوق-رصد-لأول-مرة-عام-1899-صور-وفيديو-1053546336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053555799_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_2afbb6880ead84d7db12f4efb793efa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, علوم, كاميرا

كاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو

15:58 GMT 04.12.2021
© Photo / pixabay/geraltمشهد خيالي لعدسة داخل مخروط
مشهد خيالي لعدسة داخل مخروط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Photo / pixabay/geralt
تابعنا عبر
يعمل العلماء بشكل متواصل على تصغير أحجام الأجهزة والمعدات لعدة أسباب منها تخفيض التكاليف، أو تسهيل الاستخدام، أو للاستخدامات المتخصصة والعلمية، مثل الكاميرا الأخيرة التي صنعها العلماء التي لا يتخطى حجمها حجم حبة الرمل أو الملح.
استخدم العلماء تقنية فريدة يطلق عليها اسم "metasurface"، وهي طريقة لتصنيع الرقاقات بأحجام صغيرة جدا، حيث استطاعوا تصنيع كاميرا بحجم حبة الملح.

حبة ملح تستطيع التقاط الصور بمجموعة أسطوانات

الكاميرا الصغيرة مغطاة بـ 1.6 مليون عمود أسطواني، وفرت لها إمكانية التقاط صور بالألوان الحقيقية بشكل جيد تشبه الصور الملتقطة بكاميرات مزودة بعدسات تقليدية أكبر بنحو نصف مليون مرة من هذه الكاميرا.
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
روبوت "أميكا" الأحدث في العالم يخيف الخبراء... صور وفيديو
14:48 GMT
وبحسب البحث المنشور في مجلة " Nature Communications" العلمية، يمكن الاستفادة من هذه الكاميرات في الكثير من السيناريوهات المستقبلية، من مساعدة الروبوتات اللينة المصغرة على استكشاف العالم، إلى إعطاء الخبراء فكرة أفضل عما يحدث في أعماق جسم الإنسان، حيث يوفر لها حجمها الصغير إمكانية التجول في شرايين الإنسان.
واعتبر عالم الكمبيوتر، إيثان تسينج، الباحث في جامعة برينستون في نيو جيرسي، أن "تصميم وتكوين هذه الهياكل الدقيقة الصغيرة كان تحديا لإرادة الإنسان".
وتابع الخبير: "بالنسبة لهذه المهمة المحددة المتمثلة في التقاط صور من نوع RGB ذات مشهد جمالي كبير، لم يكن من الواضح سابقا كيف يمكن تصميم وجعل الملايين من الهياكل النانوية تشارك جنبا إلى جنب مع خوارزميات ما بعد المعالجة"، لإخراج هذه الصور الرائعة.
وبحسب المصادر العلمية، تتمثل إحدى الحيل الخاصة بالكاميرا في الطريقة التي تدمج بها أجهزة الحاسب تلك المشاهد (من الإسطوانات) وتعالجها وتصنع منها صورة محسنة، من خلال خوارزميات معالجة الإشارة وتقنيات التعلم الآلي لتقليل التشويش والتشوهات الأخرى التي تحدث بسبب حجم الكاميرات الصغير جدا.
ونوه العلماء إلى أن الكاميرا قد تكون رائعة من أجل تصوير العمليات داخل جسم الإنسان ورصد علامات المرض في داخل الجسم.
غواصة استكشافية بحثية في أعماق المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
غواصة تصادف شبحا عملاقا... لحظات نادرة لمخلوق رصد لأول مرة عام 1899... صور وفيديو
13:02 GMT

كاميرا الجوال ستختفي تماما... الشاشة ستصور

وتم استبدال البلور الأمامي للكاميرا بمادة لا يزيد عرضها عن نصف ملليمتر، وتم تصميم كل من العدسات الأسطوانية البالغ عددها 1.6 مليون بشكل فردي لالتقاط أفضل صورة موجودة أمام الكاميرا، مع استخدام النمذجة الحسابية للتوصل إلى التكوين الأمثل.
ويتكون سطح الكاميرا من مادة نيتريد السيليكون الشبيهة بالزجاج، وهي مادة تتناسب مع عمليات تصنيع الإلكترونيات التقليدية، أي أن توفر هذه المادية يسمح بتصنيع هذه الكاميرا من دون عوائق كبيرة، بحسب "sciencealert".
بالإضافة إلى ذلك، نوه الخبراء إلى وجود استخدام محتمل آخر لهذا الصنف من الكاميرات، وهو استخدامها كطبقة شفافة تغطي الأسطح، أي أن الكاميرا تدمج وتتحول إلى جزء من الشاشات أو الأسطح لا ترى، بسبب شفافيتها، ولكن تستطيع التقاط الصور بشكل طبيعي، مما يلغي الحاجة إلى كاميرا تقليدية فوق شاشة الحواسيب المحمولة أو أجهزة الهاتف أيضا.
ويقول عالم الكمبيوتر فيليكس هايد، الباحث في جامعة برينستون: "يمكننا تحويل الأسطح إلى كاميرات ذات دقة عالية جدا، لذلك لن تحتاج إلى ثلاث كاميرات على ظهر هاتفك بعد الآن، ولكن الجزء الخلفي من هاتفك سيصبح كاميرا عملاقة واحدة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:25 GMTميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
16:16 GMTالصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
16:15 GMTإعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
16:12 GMTإيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
16:11 GMTبيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
16:04 GMTباربادوس... أحدث جمهوريات العالم
16:01 GMTاحتفالية كريسماس تتحول إلى أضخم ناشر لعدوى "أوميكرون" خارج جنوب أفريقيا
16:00 GMT"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
15:58 GMTكاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
15:40 GMTخبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
15:26 GMT طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها
15:21 GMTالسعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة
15:21 GMTماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
15:17 GMTولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
15:16 GMTمقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
15:15 GMTبايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
15:11 GMTمعلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
15:11 GMTأهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
15:09 GMTالسعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري
15:02 GMTالرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية