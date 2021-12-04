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https://arabic.sputniknews.com/20211204/كتاب-ترامب-تناول-ماكدونالدز-في-المستشفى-أثناء-علاجه-من-كورونا-1053548031.html
كتاب: ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا
كتاب: ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا
كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تناول وجبة من سلسلة مطاعم ‏‏"ماكدونالدز" للوجبات السريعة في مركز "والتر ريد" العسكري الطبي، أثناء تلقيه... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:23+0000
2021-12-04T13:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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جاء ذلك ضمن مقتطفات كتاب جديد لكبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، الذي اطلعت عليه مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان.وكتبت هابرمان بموقع "تويتر": "لقد أحضر ترامب وجبة "ماكدونالدز" إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي، بعد أن تعاطى عقار الأجسام المضادة "ريجيرون"، وفقا لكتاب ميدوز".وتابعت هابرمان نقلا عن الكتاب أن "ترامب كان عليه أن يتناول طعامه من "ماكدونالدز" في المستشفى وهو يرتدي درعا للوجه بناء على أوامر الطبيب، وهو الأمر الذي لم يثر إعجاب الرئيس الأمريكي السابق".وعادة ما تتكون وجبة دونالد ترامب المفضلة من "ماكدونالدز" من شطيرتي "بيغ ماك"، وشطيرتي "فيليه أو فيش"، وشوكولاتة الشعير، بحسب كتاب صادر عن مساعديه السابقين في حملته الانتخابية، كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي.ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية لطلب ترامب (75 عاما) من "ماكدونالدز" ما يقرب من 2500 سعرة حرارية، أو حوالي يوم واحد من الطعام لرجل في مثل سنه.ويُنصح مرضى (كوفيد-19) المستجد بالابتعاد عن الأطعمة السريعة، وتناول الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون والغنية بالفيتامينات لتعزيز المناعة في الجسم.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن كتاب مارك ميدوز الجديد "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) سيكون بمثابة "هدية رائعة لعيد الميلاد" لأولئك الذين "يريدون التعرف على السياسة والحقيقة وإدارتنا العظيمة".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/الاستخبارات-الأمريكية-تكشف-كيف-عانت-مع-ترامب-قبل-دخوله-البيت-الأبيض-1053388809.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

كتاب: ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا

13:23 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Brad Millsالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام وجبات الطعام السريعة بداخل البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام وجبات الطعام السريعة بداخل البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام وجبات الطعام السريعة بداخل البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن
© REUTERS / Brad Mills
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كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تناول وجبة من سلسلة مطاعم ‏‏"ماكدونالدز" للوجبات السريعة في مركز "والتر ريد" العسكري الطبي، أثناء تلقيه العلاج من فيروس ‏كورونا العام الماضي.‏
جاء ذلك ضمن مقتطفات كتاب جديد لكبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، الذي اطلعت عليه مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان.
وكتبت هابرمان بموقع "تويتر": "لقد أحضر ترامب وجبة "ماكدونالدز" إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي، بعد أن تعاطى عقار الأجسام المضادة "ريجيرون"، وفقا لكتاب ميدوز".
وتابعت هابرمان نقلا عن الكتاب أن "ترامب كان عليه أن يتناول طعامه من "ماكدونالدز" في المستشفى وهو يرتدي درعا للوجه بناء على أوامر الطبيب، وهو الأمر الذي لم يثر إعجاب الرئيس الأمريكي السابق".
وعادة ما تتكون وجبة دونالد ترامب المفضلة من "ماكدونالدز" من شطيرتي "بيغ ماك"، وشطيرتي "فيليه أو فيش"، وشوكولاتة الشعير، بحسب كتاب صادر عن مساعديه السابقين في حملته الانتخابية، كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي.
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ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية لطلب ترامب (75 عاما) من "ماكدونالدز" ما يقرب من 2500 سعرة حرارية، أو حوالي يوم واحد من الطعام لرجل في مثل سنه.
ويُنصح مرضى (كوفيد-19) المستجد بالابتعاد عن الأطعمة السريعة، وتناول الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون والغنية بالفيتامينات لتعزيز المناعة في الجسم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن كتاب مارك ميدوز الجديد "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) سيكون بمثابة "هدية رائعة لعيد الميلاد" لأولئك الذين "يريدون التعرف على السياسة والحقيقة وإدارتنا العظيمة".
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