كتاب: ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا

جاء ذلك ضمن مقتطفات كتاب جديد لكبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، الذي اطلعت عليه مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان.وكتبت هابرمان بموقع "تويتر": "لقد أحضر ترامب وجبة "ماكدونالدز" إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي، بعد أن تعاطى عقار الأجسام المضادة "ريجيرون"، وفقا لكتاب ميدوز".وتابعت هابرمان نقلا عن الكتاب أن "ترامب كان عليه أن يتناول طعامه من "ماكدونالدز" في المستشفى وهو يرتدي درعا للوجه بناء على أوامر الطبيب، وهو الأمر الذي لم يثر إعجاب الرئيس الأمريكي السابق".وعادة ما تتكون وجبة دونالد ترامب المفضلة من "ماكدونالدز" من شطيرتي "بيغ ماك"، وشطيرتي "فيليه أو فيش"، وشوكولاتة الشعير، بحسب كتاب صادر عن مساعديه السابقين في حملته الانتخابية، كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي.ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية لطلب ترامب (75 عاما) من "ماكدونالدز" ما يقرب من 2500 سعرة حرارية، أو حوالي يوم واحد من الطعام لرجل في مثل سنه.ويُنصح مرضى (كوفيد-19) المستجد بالابتعاد عن الأطعمة السريعة، وتناول الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون والغنية بالفيتامينات لتعزيز المناعة في الجسم.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن كتاب مارك ميدوز الجديد "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) سيكون بمثابة "هدية رائعة لعيد الميلاد" لأولئك الذين "يريدون التعرف على السياسة والحقيقة وإدارتنا العظيمة".
وعادة ما تتكون وجبة دونالد ترامب المفضلة من "ماكدونالدز" من شطيرتي "بيغ ماك"، وشطيرتي "فيليه أو فيش"، وشوكولاتة الشعير، بحسب كتاب صادر عن مساعديه السابقين في حملته الانتخابية، كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي.
ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية لطلب ترامب (75 عاما) من "ماكدونالدز" ما يقرب من 2500 سعرة حرارية، أو حوالي يوم واحد من الطعام لرجل في مثل سنه.
ويُنصح مرضى (كوفيد-19) المستجد بالابتعاد عن الأطعمة السريعة، وتناول الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون والغنية بالفيتامينات لتعزيز المناعة في الجسم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن كتاب مارك ميدوز الجديد "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) سيكون بمثابة "هدية رائعة لعيد الميلاد" لأولئك الذين "يريدون التعرف على السياسة والحقيقة وإدارتنا العظيمة".