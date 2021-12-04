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https://arabic.sputniknews.com/20211204/ليفربول-في-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بهدف-قاتل-أمام-ولفرهامبتون-فيديو-1053560147.html
ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بهدف قاتل أمام ولفرهامبتون... فيديو
ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بهدف قاتل أمام ولفرهامبتون... فيديو
تصدر فريق ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بعد أن تمكن من الفوز على فريق ولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:40+0000
2021-12-04T17:40+0000
2021-12-04T17:40+0000
الدوري الإنجليزي
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وجاء الهدف القاتل لليفربول بأقدام البديل ديفوك أوريجي، والذي تلقى تمريرة عرضية من محمد صلاح قبل أن يستدير ويضع الكرة في المرمى.وبهذه النتيجة صعد ليفربول إلى الصدارة برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على تشيلسي الذي خسر 3-2 أمام مضيفه وست هام يونايتد، في وقت سابق اليوم السبت.يشار إلى مانشستر سيتي أمامه فرصة لتجاوز الفريقين إلى الصدارة إذا انتصر خارج ملعبه على واتفورد في آخر مباريات اليوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإنجليزي
ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بهدف قاتل أمام ولفرهامبتون... فيديو
تصدر فريق ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بعد أن تمكن من الفوز على فريق ولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع.
وجاء الهدف القاتل لليفربول بأقدام البديل ديفوك أوريجي، والذي تلقى تمريرة عرضية من محمد صلاح قبل أن يستدير ويضع الكرة في المرمى.
وبهذه النتيجة صعد ليفربول إلى الصدارة برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على تشيلسي الذي خسر 3-2 أمام مضيفه وست هام يونايتد، في وقت سابق اليوم السبت. يشار إلى مانشستر سيتي أمامه فرصة لتجاوز الفريقين إلى الصدارة إذا انتصر خارج ملعبه على واتفورد في آخر مباريات اليوم.