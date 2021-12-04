https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-أكدت-مع-محمد-بن-سلمان-لرئيس-الوزراء-اللبناني-أن-فرنسا-والسعودية-تدعمان-الشعب-اللبناني-1053551212.html

ماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات

ماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T14:12+0000

2021-12-04T14:12+0000

2021-12-04T14:31+0000

العالم العربي

إيمانويل ماكرون

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باريس - سبوتنيك. وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون".وتابع الرئيس الفرنسي "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء (اللبناني) نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".وأضاف ماكرون أن "محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي)".وأوضح ماكرون أن حديثه مع محمد بن سلمان كان مباشرا، معربا عن أمله في أن يكون الحوار الذي أجراه مع ولي العهد السعودي حول العديد من القضايا أن يكون ناجعا.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يحذر-من-تكرار-الخطأ-الجسيم-بحق-السعودية-1053546011.html

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العالم العربي, إيمانويل ماكرون