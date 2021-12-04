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ماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات
ماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:12+0000
2021-12-04T14:31+0000
العالم العربي
إيمانويل ماكرون
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باريس - سبوتنيك. وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون".وتابع الرئيس الفرنسي "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء (اللبناني) نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".وأضاف ماكرون أن "محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي)".وأوضح ماكرون أن حديثه مع محمد بن سلمان كان مباشرا، معربا عن أمله في أن يكون الحوار الذي أجراه مع ولي العهد السعودي حول العديد من القضايا أن يكون ناجعا.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يحذر-من-تكرار-الخطأ-الجسيم-بحق-السعودية-1053546011.html
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العالم العربي, إيمانويل ماكرون

ماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات

14:12 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 14:31 GMT 04.12.2021)
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.
باريس - سبوتنيك. وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون".
وتابع الرئيس الفرنسي "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء (اللبناني) نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".
وأضاف ماكرون أن "محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي)".
وأوضح ماكرون أن حديثه مع محمد بن سلمان كان مباشرا، معربا عن أمله في أن يكون الحوار الذي أجراه مع ولي العهد السعودي حول العديد من القضايا أن يكون ناجعا.
محمد بن سلمان مع إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق ‎‎السعودية
12:47 GMT
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.
وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.
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