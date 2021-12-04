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https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-نعمل-مع-دول-أوروبية-أخرى-لإقامة-بعثة-دبلوماسية-في-أفغانستان-1053538281.html
ماكرون: نعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان
ماكرون: نعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن بلاده تعمل مع عدد من الدول الأوروبية لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:20+0000
2021-12-04T10:20+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال ماكرون: "نفكر في تنظيم بين عدة بلدان أوروبية، لإيجاد موقع مشترك للعديد من الأوروبيين بما يتيح لسفرائنا التواجد".تصريحات ماكرون جاءت في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل توجهه إلى المملكة العربية السعودية.ماكرون أكد على أن وجود البعثة الدبلوماسية لا يعني الاعتراف بطالبان سياسيا أو الحوار معها، وإنما هو محاولة لإيجاد تمثيل في أفغانستان.وقال: "هذا نهج مختلف عن الاعتراف السياسي أو الحوار السياسي مع طالبان... سيكون لدينا تمثيل في أقرب وقت ممكن".وكانت فرنسا قد أعلنت، أمس الجمعة، إجلاء أكثر من 300 شخص معظمهم أفغان، من العاصمة كابول، وذلك بمساعدة قطرية.وقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عقب محادثات أجراها مع حركة طالبان، الأسبوع الماضي، أكد فيه أنه "قد يفتح بعثة في أفغانستان قريبا".وقال البيان: "أوضح وفد الاتحاد الأوروبي أن إمكانية تدشين وجود بسيط على الأرض في كابول، لا يترتب عليه الاعتراف (بطالبان)، سيعتمد مباشرة على الوضع الأمني وعلى القرارات الفعالة التي تتخذها السلطات الفعلية، للسماح للاتحاد الأوروبي بتوفير حماية ملائمة لموظفيه ومقراته".وتقول الدول الغربية إنها تسعى لإيجاد سبيل للتعامل مع طالبان بعد سيطرة الحركة على أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي، وذلك عقب إكمال الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد، وهو ما تسبب في إغلاق الدول الغربية وأمريكا لسفاراتها في العاصمة كابول.
https://arabic.sputniknews.com/20210819/فرنسا-تحدد-خمسة-شروط-لموافقة-المجتمع-الدولي-على-الاعتراف-بـطالبان-1049881791.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

ماكرون: نعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان

10:20 GMT 04.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLI
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن بلاده تعمل مع عدد من الدول الأوروبية لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال ماكرون: "نفكر في تنظيم بين عدة بلدان أوروبية، لإيجاد موقع مشترك للعديد من الأوروبيين بما يتيح لسفرائنا التواجد".
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تصريحات ماكرون جاءت في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل توجهه إلى المملكة العربية السعودية.
ماكرون أكد على أن وجود البعثة الدبلوماسية لا يعني الاعتراف بطالبان سياسيا أو الحوار معها، وإنما هو محاولة لإيجاد تمثيل في أفغانستان.
وقال: "هذا نهج مختلف عن الاعتراف السياسي أو الحوار السياسي مع طالبان... سيكون لدينا تمثيل في أقرب وقت ممكن".
وكانت فرنسا قد أعلنت، أمس الجمعة، إجلاء أكثر من 300 شخص معظمهم أفغان، من العاصمة كابول، وذلك بمساعدة قطرية.
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عقب محادثات أجراها مع حركة طالبان، الأسبوع الماضي، أكد فيه أنه "قد يفتح بعثة في أفغانستان قريبا".
وقال البيان: "أوضح وفد الاتحاد الأوروبي أن إمكانية تدشين وجود بسيط على الأرض في كابول، لا يترتب عليه الاعتراف (بطالبان)، سيعتمد مباشرة على الوضع الأمني وعلى القرارات الفعالة التي تتخذها السلطات الفعلية، للسماح للاتحاد الأوروبي بتوفير حماية ملائمة لموظفيه ومقراته".
وتقول الدول الغربية إنها تسعى لإيجاد سبيل للتعامل مع طالبان بعد سيطرة الحركة على أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي، وذلك عقب إكمال الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد، وهو ما تسبب في إغلاق الدول الغربية وأمريكا لسفاراتها في العاصمة كابول.
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