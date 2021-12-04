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https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يحذر-من-تكرار-الخطأ-الجسيم-بحق-السعودية-1053546011.html
ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق ‎‎السعودية
ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق ‎‎السعودية
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، استبعاد المملكة العربية السعودية من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بـ"الخطأ الجسيم". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:47+0000
2021-12-04T12:47+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت صحيفة عكاظ، السعودية عن ماكرون قوله إنه "لا اتفاق نووي جديد مع ‎إيران دون وجود ‎السعودية"، مؤكدا أن استبعادها في 2015 كان خطأ جسيما.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.وتركز الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.ويرافق الرئيس ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعدد من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية ، وفقا لـ "رويترز".تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الأمير-خالد-الفيصل-يستقبل-ماكرون-في-جدة-صور-1053538457.html
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أخبار السعودية اليوم

ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق ‎‎السعودية

12:47 GMT 04.12.2021
© REUTERS / POOLمحمد بن سلمان مع إيمانويل ماكرون
محمد بن سلمان مع إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، استبعاد المملكة العربية السعودية من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بـ"الخطأ الجسيم".
ونقلت صحيفة عكاظ، السعودية عن ماكرون قوله إنه "لا اتفاق نووي جديد مع ‎إيران دون وجود ‎السعودية"، مؤكدا أن استبعادها في 2015 كان خطأ جسيما.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفرنسي... صور
10:20 GMT
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.
وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.
وتركز الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.
ويرافق الرئيس ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعدد من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية ، وفقا لـ "رويترز".
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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