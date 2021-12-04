تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يحذر-من-تكرار-الخطأ-الجسيم-بحق-السعودية-1053546011.html
ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق السعودية
ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق السعودية
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، استبعاد المملكة العربية السعودية من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بـ"الخطأ الجسيم". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:47+0000
2021-12-04T12:47+0000
2021-12-04T12:47+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103154/52/1031545275_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_892b01125f91cbb0a1b58a98a24b5fc2.jpg
ونقلت صحيفة عكاظ، السعودية عن ماكرون قوله إنه "لا اتفاق نووي جديد مع إيران دون وجود السعودية"، مؤكدا أن استبعادها في 2015 كان خطأ جسيما.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.وتركز الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.ويرافق الرئيس ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعدد من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية ، وفقا لـ "رويترز".تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الأمير-خالد-الفيصل-يستقبل-ماكرون-في-جدة-صور-1053538457.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103154/52/1031545275_124:0:3237:2335_1920x0_80_0_0_c08f4aa1817a70be5efd530e8ed66e54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
ماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق السعودية
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، استبعاد المملكة العربية السعودية من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بـ"الخطأ الجسيم".
ونقلت
صحيفة عكاظ
، السعودية عن ماكرون قوله إنه "لا اتفاق نووي جديد مع إيران دون وجود السعودية"، مؤكدا أن استبعادها في 2015 كان خطأ جسيما.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
في مستهل زيارته الرسمية للسعودية
.
وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها
الرئيس الفرنسي
وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.
وتركز
الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية
والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.
ويرافق الرئيس ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعدد من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية ، وفقا لـ "رويترز".
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.