https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يغرد-عن-تحول-السعودية-ومناقشة-صريحة-ومفيدة-مع-محمد-بن-سلمان-1053555135.html

ماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان

ماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية ‏السعودية، التي أجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي، الأمير... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T15:21+0000

2021-12-04T15:21+0000

2021-12-04T15:21+0000

فرنسا

إيمانويل ماكرون

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية

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وقال ماكرون عبر سلسلة من التغريدات بحسابه على موقع "تويتر" إن "زيارتي إلى المملكة العربية السعودية كانت فرصة لمناقشة كل تعاوننا الاقتصادي والثقافي لدعم البلاد في تحولها".وأضاف الرئيس الفرنسي في تغريدة أخرى أنه أجرى "مناقشة صريحة ومفيدة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: الأمن والاستقرار في المنطقة مع الاهتمام الخاص بلبنان"، لافتا إلى أنه اتصل برئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، و"قدمنا التزامات".وتابع إيمانويل ماكرون في تغريدة ثالثة: "مع المملكة العربية السعودية قطعنا التزامات للبنان، وهي العمل معا ودعم الإصلاحات وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته".وجرى خلال استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في جدة، اليوم السبت، استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إلى جانب بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق "رؤية المملكة 2030"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).كما استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي، وشملت الامارات العربية المتحدة وقطر.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-أكدت-مع-محمد-بن-سلمان-لرئيس-الوزراء-اللبناني-أن-فرنسا-والسعودية-تدعمان-الشعب-اللبناني-1053551212.html

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