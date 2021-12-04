https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يلمح-إلى-قضية-خاشقجي-ويشدد-على-عدم-تجاهل-السعودية-لأهميتها-فيديو-1053541263.html

ماكرون يلمح إلى قضية خاشقجي ويشدد على عدم تجاهل السعودية لأهميتها... فيديو

ماكرون يلمح إلى قضية خاشقجي ويشدد على عدم تجاهل السعودية لأهميتها... فيديو

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بزيارة للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث أهم القضايا في الخليج... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T11:09+0000

2021-12-04T11:09+0000

2021-12-04T11:09+0000

أخبار فرنسا اليوم

أخبار السعودية اليوم

إيمانويل ماكرون

ولي العهد محمد بن سلمان

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وحسب "فرانس24"، قال ماكرون في تعقيبه على الزيارة، إنه من الضروري الحوار مع السعودية "أكبر دولة خليجية" للتمكن من العمل على استقرار المنطقة.وتابع "هذا لا يعني أننا راضون" في إشارة إلى قضية مقتل خاشقجي. وأشار إلى أن "السعودية نظمت قمة مجموعة العشرين في العام التالي (لمقتل خاشقجي) ولم تحدث مقاطعة من الدول الكبرى".وأكد الرئيس الفرنسي "كنا دائما واضحين في موضوع حقوق الإنسان أو هذه القضية".ووفقا لـ"فرانس24"، سيكون ماكرون بذلك أحد أوائل القادة الغربيين الذين التقوا الأمير محمد بن سلمان منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.وينوي ماكرون أيضا بحث الملف اللبناني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أزمة دبلوماسية بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر مع عدد من دول الخليج، في مقدمتها السعودية على خلفية تصريحات وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي أعلن استقالته أمس الجمعة.وكان ماكرون قد رحب باستقالة قرداحي، لافتا إلى أنها ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-استقالة-قرداحي-ستفتح-الباب-لإعادة-العلاقات-بين-لبنان-والسعودية-1053531725.html

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أخبار فرنسا اليوم, أخبار السعودية اليوم, إيمانويل ماكرون, ولي العهد محمد بن سلمان