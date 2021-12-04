https://arabic.sputniknews.com/20211204/ما-الذي-يريده-الناتو-من-تأجيج-الصراع-في-أوكرانيا؟-1053545114.html

ما الذي يريده الناتو من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟

ما الذي يريده الناتو من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية تلقت إشارة موسكو حول الخطوط الروسية الحمراء في السياسة الدولية، ولذلك "جن جنونها". 04.12.2021, سبوتنيك عربي

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ما الذي يريده الناتو من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟ ما الذي يريده الناتو من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على أن "أحد الأمثلة على الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا هو خلق التهديدات العسكرية من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودها".وأعرب بوتين عن أمله في أن "تسود المسؤولية والفطرة السليمة في الغرب، وألا يتم تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقات مع روسيا".يقول الخبير في الشؤون الروسية، فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار حوالة إلى أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أخذت دول الناتو تجري بخطوات سريعة باتجاه أوروبا الشرقية من أجل أن تكون مباشرة مع حدود روسيا الاتحادية التي تعتبرها أمريكا عدوا لها وليس شريكا في أي شيء آخر.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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