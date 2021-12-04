ما هي قدرات طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جي"؟

وتصنع الطائرة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي عرضت نموذجا مصغرا لها خلال "إيديكس 2021" في مصر.وتصف الشركة طائرة "سي - 130 جيه" بأنها طائرة واحدة يمكنها تنفيذ العديد من المهام.وتقول الشركة المصنعة للطائرة إنها تستطيع الوصول إلى الأماكن، التي لا تستطيع طائرات أخرى أن تصل إليها، حيث يمكنها الهبوط والإقلاع حتى في حالة عدم وجود مدارج مخصصة لذلك.وتستخدم هذه الطائرة الولايات المتحدة الأمريكية وتصدرها لأكثر من 20 دولة حول العالم، ويصل إجمالي عدد ساعات طيران كل الطائرات التي تم إنتاجها حتى الآن مليوني ساعة.وتتنوع مهام طائرات "سي 130 جيه" بداية من مهام النقل العسكري التقليدية إلى نقل القوات الخاصة ومهام إعادة التزود بالوقود في الجو.
تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على طائرات النقل العسكري العملاقة في نقل قواتها أو توفير الإمدادات اللازمة لها في أي مكان حول العالم، ومنها الطائرة "سي - 130 جيه"، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
وتصنع الطائرة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي عرضت نموذجا مصغرا لها خلال "إيديكس 2021" في مصر.
وتصف الشركة طائرة "سي - 130 جيه" بأنها طائرة واحدة يمكنها تنفيذ العديد من المهام.
وتقول الشركة المصنعة للطائرة إنها تستطيع الوصول إلى الأماكن، التي لا تستطيع طائرات أخرى أن تصل إليها، حيث يمكنها الهبوط والإقلاع حتى في حالة عدم وجود مدارج مخصصة لذلك.