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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ما-هي-قدرات-طائرة-النقل-العسكري-الأمريكية-سي-130-جي؟-1053559784.html
ما هي قدرات طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جي"؟
ما هي قدرات طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جي"؟
تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على طائرات النقل العسكري العملاقة في نقل قواتها أو توفير الإمدادات اللازمة لها في أي مكان حول العالم، ومنها الطائرة "سي - 130... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:35+0000
2021-12-04T17:35+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتصنع الطائرة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي عرضت نموذجا مصغرا لها خلال "إيديكس 2021" في مصر.وتصف الشركة طائرة "سي - 130 جيه" بأنها طائرة واحدة يمكنها تنفيذ العديد من المهام.وتقول الشركة المصنعة للطائرة إنها تستطيع الوصول إلى الأماكن، التي لا تستطيع طائرات أخرى أن تصل إليها، حيث يمكنها الهبوط والإقلاع حتى في حالة عدم وجود مدارج مخصصة لذلك.وتستخدم هذه الطائرة الولايات المتحدة الأمريكية وتصدرها لأكثر من 20 دولة حول العالم، ويصل إجمالي عدد ساعات طيران كل الطائرات التي تم إنتاجها حتى الآن مليوني ساعة.وتتنوع مهام طائرات "سي 130 جيه" بداية من مهام النقل العسكري التقليدية إلى نقل القوات الخاصة ومهام إعادة التزود بالوقود في الجو.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ما-هي-قدرات-صواريخ-ميتيس---إم-1-الروسية-المضادة-للدبابات؟-1053557573.html
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رصد عسكري

ما هي قدرات طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جي"؟

17:35 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021" - طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جيه"
 الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - طائرة النقل العسكري الأمريكية سي 130 جيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على طائرات النقل العسكري العملاقة في نقل قواتها أو توفير الإمدادات اللازمة لها في أي مكان حول العالم، ومنها الطائرة "سي - 130 جيه"، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس الماضي.
وتصنع الطائرة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي عرضت نموذجا مصغرا لها خلال "إيديكس 2021" في مصر.
وتصف الشركة طائرة "سي - 130 جيه" بأنها طائرة واحدة يمكنها تنفيذ العديد من المهام.
وتقول الشركة المصنعة للطائرة إنها تستطيع الوصول إلى الأماكن، التي لا تستطيع طائرات أخرى أن تصل إليها، حيث يمكنها الهبوط والإقلاع حتى في حالة عدم وجود مدارج مخصصة لذلك.
صواريخ ميتيس إم 1 الروسية المضادة للدبابات في معرض الصناعات الدفاعية المصرية إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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16:40 GMT
وتستخدم هذه الطائرة الولايات المتحدة الأمريكية وتصدرها لأكثر من 20 دولة حول العالم، ويصل إجمالي عدد ساعات طيران كل الطائرات التي تم إنتاجها حتى الآن مليوني ساعة.
وتتنوع مهام طائرات "سي 130 جيه" بداية من مهام النقل العسكري التقليدية إلى نقل القوات الخاصة ومهام إعادة التزود بالوقود في الجو.
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