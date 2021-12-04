https://arabic.sputniknews.com/20211204/مجلس-الأمن-الدولي-يتخذ-قرارا-بشأن-أرملة-القذافي-واثنين-من-أبنائه-1053537257.html

مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

قرر مجلس الأمن الدولي، رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، وابنته عائشة، وابنه محمد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T09:52+0000

2021-12-04T09:52+0000

2021-12-04T09:58+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/28/1020512874_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ffc19ca50de876a4a2b6646acddbb004.jpg

نقلت قناة 218 الليبية، أن "مجلس الأمن، أشار إلى أن قراره يسري ابتداء من الأول من ديسمبر، حتى 31 مايو/ أيار 2022، حيث يجوز للثلاثة السفر دون قيود لدواعٍ إنسانية، خلال هذه الفترة، مؤكدة أن المذكورين سيحصلون على إذن السفر، بشرط تقديم معلومات حول سفرهم قبل وبعد شهر من موعد الرحلة. ويلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون 24 ساعة بعد وصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقعة لإقامتهم.جاء ذلك بعد يوم من عودة سيف الإسلام القذافي إلى الاستحقاق الانتخابي، حيث قبلت محكمة استئناف سبها طعن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.وذكرت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/محكمة-سبها-تقبل-طعن-سيف-الإسلام-القذافي-وتعيده-لسباق-الانتخابات-الرئاسية-1053487847.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم