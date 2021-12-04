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https://arabic.sputniknews.com/20211204/مجلس-الأمن-الدولي-يتخذ-قرارا-بشأن-أرملة-القذافي-واثنين-من-أبنائه-1053537257.html
مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه
مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه
قرر مجلس الأمن الدولي، رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، وابنته عائشة، وابنه محمد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T09:52+0000
2021-12-04T09:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
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نقلت قناة 218 الليبية، أن "مجلس الأمن، أشار إلى أن قراره يسري ابتداء من الأول من ديسمبر، حتى 31 مايو/ أيار 2022، حيث يجوز للثلاثة السفر دون قيود لدواعٍ إنسانية، خلال هذه الفترة، مؤكدة أن المذكورين سيحصلون على إذن السفر، بشرط تقديم معلومات حول سفرهم قبل وبعد شهر من موعد الرحلة. ويلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون 24 ساعة بعد وصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقعة لإقامتهم.جاء ذلك بعد يوم من عودة سيف الإسلام القذافي إلى الاستحقاق الانتخابي، حيث قبلت محكمة استئناف سبها طعن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.وذكرت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/محكمة-سبها-تقبل-طعن-سيف-الإسلام-القذافي-وتعيده-لسباق-الانتخابات-الرئاسية-1053487847.html
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أخبار ليبيا اليوم

مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

09:52 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 09:58 GMT 04.12.2021)
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معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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قرر مجلس الأمن الدولي، رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، وابنته عائشة، وابنه محمد.
نقلت قناة 218 الليبية، أن "مجلس الأمن، أشار إلى أن قراره يسري ابتداء من الأول من ديسمبر، حتى 31 مايو/ أيار 2022، حيث يجوز للثلاثة السفر دون قيود لدواعٍ إنسانية، خلال هذه الفترة، مؤكدة أن المذكورين سيحصلون على إذن السفر، بشرط تقديم معلومات حول سفرهم قبل وبعد شهر من موعد الرحلة.
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
2 ديسمبر, 15:41 GMT
ويلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون 24 ساعة بعد وصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقعة لإقامتهم.
جاء ذلك بعد يوم من عودة سيف الإسلام القذافي إلى الاستحقاق الانتخابي، حيث قبلت محكمة استئناف سبها طعن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.
وذكرت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".
وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.
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