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https://arabic.sputniknews.com/20211204/محمد-بن-راشد-علاقاتنا-مع-روسيا-متميزة-1053539913.html
محمد بن راشد: علاقاتنا مع روسيا متميزة
محمد بن راشد: علاقاتنا مع روسيا متميزة
كتب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن العلاقات الإماراتية الروسية متميزة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:46+0000
2021-12-04T11:02+0000
العالم العربي
روسيا
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وجاء في التغريدة: "80% من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية، و90% من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات، لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا".جاءت تصريحات ابن راشد بعد لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على خلفية زيارة الأخير لمعرض إكسبو 2020.ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، يزور الإمارات العربية المتحدة يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول، للمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض "إكسبو 2020 في دبي".يقام معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022. هذا هو المعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يزور "إكسبو 2020" 25 مليون شخص في ستة أشهر. وسيشارك في المعرض 192 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي في التاريخ.
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العالم العربي, روسيا

محمد بن راشد: علاقاتنا مع روسيا متميزة

10:46 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 11:02 GMT 04.12.2021)
© HH Sheikh Mohammedحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في دبي
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© HH Sheikh Mohammed
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كتب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن العلاقات الإماراتية الروسية متميزة.
وجاء في التغريدة: "80% من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية، و90% من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات، لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا".
جاءت تصريحات ابن راشد بعد لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على خلفية زيارة الأخير لمعرض إكسبو 2020.
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، يزور الإمارات العربية المتحدة يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول، للمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض "إكسبو 2020 في دبي".
وقالت: "يقوم رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين في 3-4 ديسمبر 2021 بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي".
الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي
يقام معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022. هذا هو المعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يزور "إكسبو 2020" 25 مليون شخص في ستة أشهر. وسيشارك في المعرض 192 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي في التاريخ.
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