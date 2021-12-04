محمد بن راشد: علاقاتنا مع روسيا متميزة

وجاء في التغريدة: "80% من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية، و90% من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات، لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا".جاءت تصريحات ابن راشد بعد لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على خلفية زيارة الأخير لمعرض إكسبو 2020.ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، يزور الإمارات العربية المتحدة يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول، للمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض "إكسبو 2020 في دبي".يقام معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022. هذا هو المعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يزور "إكسبو 2020" 25 مليون شخص في ستة أشهر. وسيشارك في المعرض 192 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي في التاريخ.
كتب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن العلاقات الإماراتية الروسية متميزة.
وجاء في التغريدة: "80% من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية، و90% من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات، لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا".
أثناء لقائي اليوم برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. علاقاتنا مع روسيا متميزة، ٨٠٪ من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية و٩٠٪ من استثمارات روسيا في العالم العربي في الامارات. لدينا ٤٠٠٠ شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا . pic.twitter.com/9mw2tSOa80
جاءت تصريحات ابن راشد بعد لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على خلفية زيارة الأخير لمعرض إكسبو 2020.
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، يزور الإمارات العربية المتحدة يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول، للمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض "إكسبو 2020 في دبي".
وقالت: "يقوم رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين في 3-4 ديسمبر 2021 بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي".
الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي
يقام معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022. هذا هو المعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يزور "إكسبو 2020" 25 مليون شخص في ستة أشهر. وسيشارك في المعرض 192 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي في التاريخ.