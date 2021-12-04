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https://arabic.sputniknews.com/20211204/محمد-بن-زايد-يدعو-رئيس-إسرائيل-لزيارة-الإمارات-1053558507.html
محمد بن زايد يدعو رئيس إسرائيل لزيارة الإمارات
محمد بن زايد يدعو رئيس إسرائيل لزيارة الإمارات
دعا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، وفق إعلام عبري. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:54+0000
2021-12-04T16:54+0000
الإمارات
محمد بن زايد
إسرائيل
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قالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم السبت، نقلا عن بيان لمكتب هارتسوغ: "هاتف الرئيس يتسحاق هرتسوغ أمس للمرة الأولى ولي العهد، والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد".وأضافت: "وفق البيان دار الحديث في أجواء دافئة وودية وتطرق لقضايا ثنائية وإقليمية مختلفة".وتابعت القناة: "هنأ الرئيس ولي العهد بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى الإنجازات غير العادية للإمارات في مختلف المجالات. وشكر ولي العهد الرئيس وقال إنه يتطلع إلى زيارته رسميا إلى الإمارات".وشكر هرتسوغ محمد بن زايد على دعوته وأبلغه مدى "حماسة وإيجابية ردود الفعل في إسرائيل والمنطقة من تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية في مجموعة متنوعة من المجالات".وبحث الجانبان "الإمكانات الهائلة القائمة لتعميق التعاون بين الدولتين، التي من شأنها أن تساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".كما دعا محمد بن زايد، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20211019/محمد-بن-زايد-يدعو-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-لزيارة-الإمارات-1050477747.html
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الإمارات, محمد بن زايد, إسرائيل

محمد بن زايد يدعو رئيس إسرائيل لزيارة الإمارات

16:54 GMT 04.12.2021
© REUTERS / POOLولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / POOL
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دعا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، وفق إعلام عبري.
قالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم السبت، نقلا عن بيان لمكتب هارتسوغ: "هاتف الرئيس يتسحاق هرتسوغ أمس للمرة الأولى ولي العهد، والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد".
وأضافت: "وفق البيان دار الحديث في أجواء دافئة وودية وتطرق لقضايا ثنائية وإقليمية مختلفة".
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2021
صحيفة: محمد بن زايد يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات
19 أكتوبر, 12:45 GMT
وتابعت القناة: "هنأ الرئيس ولي العهد بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى الإنجازات غير العادية للإمارات في مختلف المجالات. وشكر ولي العهد الرئيس وقال إنه يتطلع إلى زيارته رسميا إلى الإمارات".
وشكر هرتسوغ محمد بن زايد على دعوته وأبلغه مدى "حماسة وإيجابية ردود الفعل في إسرائيل والمنطقة من تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية في مجموعة متنوعة من المجالات".
وبحث الجانبان "الإمكانات الهائلة القائمة لتعميق التعاون بين الدولتين، التي من شأنها أن تساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".
كما دعا محمد بن زايد، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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