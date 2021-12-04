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https://arabic.sputniknews.com/20211204/محمد-حماقي-يتعرض-لإصابة-في-السعودية-بسبب-صورة-سيلفي-فيديو-1053551496.html
محمد حماقي يتعرض لإصابة في السعودية بسبب صورة "سيلفي"... فيديو
محمد حماقي يتعرض لإصابة في السعودية بسبب صورة "سيلفي"... فيديو
تعرض الفنان المصري، محمد حماقي، لإصابة في رأسه أثناء إحيائه حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في ‏المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش افتتاح النسخة الأولى من سباق "... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:18+0000
2021-12-04T14:18+0000
محمد حماقي
أخبار السعودية اليوم
أخبار الفنانين في مصر
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحماقي وهو يتعرض لضربة في رأسه بواسطة هاتف ذكي ألقاه إليه أحد الجمهور.بعدها ينظر محمد حماقي إلى صاحب الهاتف، موجها إليه نظرات عتاب، ثم يحمل الهاتف من الأرض ليعيده إليه.وقدم محمد حماقي في حفله الغنائي في السعودية الذي أحياه بجوار "حلبة كورنيش جدة"، أمس الجمعة، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "أجمل يوم" و"أحلى حاجة فيكي" و"يزلزل" و"ما بلاش" و" ناويها" و"ليه بيلموني" و"يا ستار".كما حرص حماقي في الحفل على تقديم عدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "يا فاتني"، و منها "لا ملامة" و"لوهتسيب" و"تك" و"طالع موضة" و"عرض مستمر" و"ظلموني" و"مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".
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محمد حماقي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الفنانين في مصر

محمد حماقي يتعرض لإصابة في السعودية بسبب صورة "سيلفي"... فيديو

14:18 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالمطرب المصري محمد حماقي
المطرب المصري محمد حماقي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
المطرب المصري محمد حماقي
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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تعرض الفنان المصري، محمد حماقي، لإصابة في رأسه أثناء إحيائه حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في ‏المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش افتتاح النسخة الأولى من سباق " جائزة السعودية الكبرى ‏لفورمولا 1‏‎"‎‏.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحماقي وهو يتعرض لضربة في رأسه بواسطة هاتف ذكي ألقاه إليه أحد الجمهور.
بعدها ينظر محمد حماقي إلى صاحب الهاتف، موجها إليه نظرات عتاب، ثم يحمل الهاتف من الأرض ليعيده إليه.
وقدم محمد حماقي في حفله الغنائي في السعودية الذي أحياه بجوار "حلبة كورنيش جدة"، أمس الجمعة، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "أجمل يوم" و"أحلى حاجة فيكي" و"يزلزل" و"ما بلاش" و" ناويها" و"ليه بيلموني" و"يا ستار".
كما حرص حماقي في الحفل على تقديم عدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "يا فاتني"، و منها "لا ملامة" و"لوهتسيب" و"تك" و"طالع موضة" و"عرض مستمر" و"ظلموني" و"مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".
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