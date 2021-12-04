محمد حماقي يتعرض لإصابة في السعودية بسبب صورة "سيلفي"... فيديو

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحماقي وهو يتعرض لضربة في رأسه بواسطة هاتف ذكي ألقاه إليه أحد الجمهور.بعدها ينظر محمد حماقي إلى صاحب الهاتف، موجها إليه نظرات عتاب، ثم يحمل الهاتف من الأرض ليعيده إليه.وقدم محمد حماقي في حفله الغنائي في السعودية الذي أحياه بجوار "حلبة كورنيش جدة"، أمس الجمعة، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "أجمل يوم" و"أحلى حاجة فيكي" و"يزلزل" و"ما بلاش" و" ناويها" و"ليه بيلموني" و"يا ستار".كما حرص حماقي في الحفل على تقديم عدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "يا فاتني"، و منها "لا ملامة" و"لوهتسيب" و"تك" و"طالع موضة" و"عرض مستمر" و"ظلموني" و"مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".
وقدم محمد حماقي في حفله الغنائي في السعودية الذي أحياه بجوار "حلبة كورنيش جدة"، أمس الجمعة، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "أجمل يوم" و"أحلى حاجة فيكي" و"يزلزل" و"ما بلاش" و" ناويها" و"ليه بيلموني" و"يا ستار".
كما حرص حماقي في الحفل على تقديم عدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "يا فاتني"، و منها "لا ملامة" و"لوهتسيب" و"تك" و"طالع موضة" و"عرض مستمر" و"ظلموني" و"مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".