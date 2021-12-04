تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/معلومات-عن-بندقية-القنص-الروسية-إم-تي-إس---116-إم-صور-1053553604.html
معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
تنتج روسيا بنادق هجومية خارقة مثل بندقية "إيه كيه - 47" وإصداراتها المختلفة من عائلة كلاشينكوف، وفي نفس الوقت تحتل مكانة عالمية رائدة في صناعة بنادق القنص،... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:11+0000
2021-12-04T15:11+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053520289_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_b55a9739dd0a1162d860400aa58479ce.jpg
كانت بندقية "إم تي إس - 116 إم" من بين مجموعة كبيرة من البنادق الروسية، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس - 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.يمكن لبندقية "إم تي إس - 116 إم" استخدام طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) أو (7.62 * 54 ملم) وهي مصممة لتدمير الجنود سواء كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص أم لا إضافة إلى استهداف أي عربات غير مدرعة.تعتمد البندقية الروسية على نظام تعمير يدوي وتمتلك نظام أمان يمكن تشغيله أو إلغائه وفقا للحاجة، كما يمكن تجهيزها بأنظمة رؤية ليلية أو نهارية مختلفة.يصل مدى إطلاق النار من البندقية إلى 1300 متر، ويصل وزنها بمخزن طلقات فارغ إلى 6.5 كغ.يصل طول البندقية من دون مانع اللهب المثبت على فوهة الماسورة إلى 125 سنتيمترا، بينما طول الماسورة فقط 65 سنتيمترا.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بندقية-مصرية-يمكنها-إطلاق-600-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053495540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053520289_151:0:1320:877_1920x0_80_0_0_6ebbc1c3320731805bd73f7121bbd2a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور

15:11 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Moteryبندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
تنتج روسيا بنادق هجومية خارقة مثل بندقية "إيه كيه - 47" وإصداراتها المختلفة من عائلة كلاشينكوف، وفي نفس الوقت تحتل مكانة عالمية رائدة في صناعة بنادق القنص، ومنها بندقية "إم تي إس - 116 إم".
كانت بندقية "إم تي إس - 116 إم" من بين مجموعة كبيرة من البنادق الروسية، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس - 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة... صورة
2 ديسمبر, 22:27 GMT
يمكن لبندقية "إم تي إس - 116 إم" استخدام طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) أو (7.62 * 54 ملم) وهي مصممة لتدمير الجنود سواء كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص أم لا إضافة إلى استهداف أي عربات غير مدرعة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الروسية إم تي إس - 116 إم خلال عرضها في إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية إم تي إس - 116 إم خلال عرضها في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بندقية القنص الروسية إم تي إس - 116 إم خلال عرضها في إيديكس 2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تعتمد البندقية الروسية على نظام تعمير يدوي وتمتلك نظام أمان يمكن تشغيله أو إلغائه وفقا للحاجة، كما يمكن تجهيزها بأنظمة رؤية ليلية أو نهارية مختلفة.
يصل مدى إطلاق النار من البندقية إلى 1300 متر، ويصل وزنها بمخزن طلقات فارغ إلى 6.5 كغ.
© Sputnik . Alaa El-Moteryبندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . Alaa El-Motery
يصل طول البندقية من دون مانع اللهب المثبت على فوهة الماسورة إلى 125 سنتيمترا، بينما طول الماسورة فقط 65 سنتيمترا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:35 GMTخرق أمني يثير مخاوف... ضبط مسافر في مطار أمريكي قادم من باربادوس يحمل معه سلاحا ناريا
16:25 GMTميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
16:16 GMTالصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
16:15 GMTإعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
16:12 GMTإيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
16:11 GMTبيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
16:04 GMTباربادوس... أحدث جمهوريات العالم
16:01 GMTاحتفالية كريسماس تتحول إلى أضخم ناشر لعدوى "أوميكرون" خارج جنوب أفريقيا
16:00 GMT"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
15:58 GMTكاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
15:40 GMTخبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
15:26 GMT طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها
15:21 GMTالسعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة
15:21 GMTماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
15:17 GMTولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
15:16 GMTمقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
15:15 GMTبايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
15:11 GMTمعلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
15:11 GMTأهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
15:09 GMTالسعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري