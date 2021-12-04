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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/معلومات-عن-بندقية-القنص-الروسية-إم-تي-إس---116-إم-صور-1053553604.html
معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
تنتج روسيا بنادق هجومية خارقة مثل بندقية "إيه كيه - 47" وإصداراتها المختلفة من عائلة كلاشينكوف، وفي نفس الوقت تحتل مكانة عالمية رائدة في صناعة بنادق القنص،... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:11+0000
2021-12-04T15:11+0000
2021-12-04T15:11+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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كانت بندقية "إم تي إس - 116 إم" من بين مجموعة كبيرة من البنادق الروسية، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس - 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.يمكن لبندقية "إم تي إس - 116 إم" استخدام طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) أو (7.62 * 54 ملم) وهي مصممة لتدمير الجنود سواء كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص أم لا إضافة إلى استهداف أي عربات غير مدرعة.تعتمد البندقية الروسية على نظام تعمير يدوي وتمتلك نظام أمان يمكن تشغيله أو إلغائه وفقا للحاجة، كما يمكن تجهيزها بأنظمة رؤية ليلية أو نهارية مختلفة.يصل مدى إطلاق النار من البندقية إلى 1300 متر، ويصل وزنها بمخزن طلقات فارغ إلى 6.5 كغ.يصل طول البندقية من دون مانع اللهب المثبت على فوهة الماسورة إلى 125 سنتيمترا، بينما طول الماسورة فقط 65 سنتيمترا.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بندقية-مصرية-يمكنها-إطلاق-600-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053495540.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
معلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
تنتج روسيا بنادق هجومية خارقة مثل بندقية "إيه كيه - 47" وإصداراتها المختلفة من عائلة كلاشينكوف، وفي نفس الوقت تحتل مكانة عالمية رائدة في صناعة بنادق القنص، ومنها بندقية "إم تي إس - 116 إم".
كانت بندقية "إم تي إس - 116 إم" من بين مجموعة كبيرة من
البنادق الروسية
، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس - 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
يمكن لبندقية "إم تي إس - 116 إم" استخدام طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) أو (7.62 * 54 ملم) وهي مصممة لتدمير الجنود سواء كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص أم لا إضافة إلى استهداف أي عربات غير مدرعة.
تعتمد البندقية الروسية على نظام تعمير يدوي وتمتلك نظام أمان يمكن تشغيله أو إلغائه وفقا للحاجة، كما يمكن تجهيزها بأنظمة رؤية ليلية أو نهارية مختلفة.
يصل مدى
إطلاق النار من البندقية
إلى 1300 متر، ويصل وزنها بمخزن طلقات فارغ إلى 6.5 كغ.
يصل طول البندقية من دون مانع اللهب المثبت على فوهة الماسورة إلى 125 سنتيمترا، بينما طول الماسورة فقط 65 سنتيمترا.