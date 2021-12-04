تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/مفتي-مصر-يحسم-الجدل-حول-إلزام-الرجل-بإعلام-الزوجة-بالزواج-الثاني-فيديو-1053550799.html
مفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
مفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
حسم مفتي جمهوية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الجدل المثار دائما حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة الأولى... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:11+0000
2021-12-04T14:11+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/54/1013365455_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_930abbcb16344370b8106c60ea7d7669.jpg
وقال مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.وأما بخصوص الطلاق، أفاد المفتي المصري بأنه يعتبر علاجا لعدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين.ولكنه في الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.كما شدد علام على أهمية ألا ينطق الزوج بالطلاق إلا في حال وجود مبرر قوي وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/التعبئة-والإحصاء-المصري-يكشف-السبب-الأكثر-شيوعا-للطلاق-في-2020-1050097163.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/54/1013365455_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ef23bf9019a4b69a2ae904c0d2cebc29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, أخبار مصر الآن

مفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو

14:11 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / ROSLAN RAHMANد كتور شوقي علام
د كتور شوقي علام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN
تابعنا عبر
حسم مفتي جمهوية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الجدل المثار دائما حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة الأولى بزواجه الثاني.
وقال مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.
وأوضح أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.
وأما بخصوص الطلاق، أفاد المفتي المصري بأنه يعتبر علاجا لعدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين.
طلاق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2021
"التعبئة والإحصاء" المصري يكشف السبب الأكثر شيوعا للطلاق في 2020
9 سبتمبر, 13:48 GMT
ولكنه في الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.
كما شدد علام على أهمية ألا ينطق الزوج بالطلاق إلا في حال وجود مبرر قوي وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:02 GMTالرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية
14:56 GMTمنتخب روسيا للتنس يصل إلى نهائي كأس ديفيس لأول مرة منذ عام 2007
14:55 GMTإيلون ماسك يطالب بالامتناع عن الترشح لأي منصب سياسي بعد تخطي سن محدد
14:50 GMTماكرون يكشف مخاوف السعودية المشروعة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني
14:48 GMTروبوت "أميكا" الأحدث في العالم يخيف الخبراء... صور وفيديو
14:43 GMTهرم من الغسالات يدخل موسوعة غينيس... صور
14:38 GMTهنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا
14:34 GMTشعور في مؤخرة الرأس والظهر قد يكون تحذيرا من ارتفاع الكوليسترول
14:27 GMTالسلطات السورية تفرج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا
14:23 GMTالعثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا... وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
14:21 GMTسيرين عبد النور تطلب الطلاق على الهواء وتعلن لأول مرة عن عمرها الحقيقي... فيديو
14:18 GMTمحمد حماقي يتعرض لإصابة في السعودية بسبب صورة "سيلفي"... فيديو
14:15 GMTممثل الاتحاد الأوروبي: الوضع في سوريا مطابق لأفغانستان ولدينا شرط لدعم لبنان
14:15 GMTالمتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
14:12 GMTماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات
14:11 GMTمفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
14:11 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب
14:07 GMTتأجيل محادثات فيينا ورفض أوروبي لمقترحات طهران وهجوم إرهابي يستهدف قوات البشمركة
14:02 GMTوفاة 18 شخصا غرقا بعد انقلاب حافلة ركاب في نهر إنزيو وسط كينيا
13:55 GMTحسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو