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https://arabic.sputniknews.com/20211204/مفتي-مصر-يحسم-الجدل-حول-إلزام-الرجل-بإعلام-الزوجة-بالزواج-الثاني-فيديو-1053550799.html
مفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
مفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
حسم مفتي جمهوية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الجدل المثار دائما حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة الأولى... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:11+0000
2021-12-04T14:11+0000
2021-12-04T14:11+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
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وقال مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.وأما بخصوص الطلاق، أفاد المفتي المصري بأنه يعتبر علاجا لعدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين.ولكنه في الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.كما شدد علام على أهمية ألا ينطق الزوج بالطلاق إلا في حال وجود مبرر قوي وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/التعبئة-والإحصاء-المصري-يكشف-السبب-الأكثر-شيوعا-للطلاق-في-2020-1050097163.html
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مجتمع, أخبار مصر الآن
مفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
حسم مفتي جمهوية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الجدل المثار دائما حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة الأولى بزواجه الثاني.
وقال
مفتي الديار المصرية
، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.
وأوضح أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.
وأما بخصوص
الطلاق
، أفاد المفتي المصري بأنه يعتبر علاجا لعدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين.
ولكنه في الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.
كما شدد علام على أهمية ألا ينطق الزوج بالطلاق إلا في حال وجود مبرر قوي وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.