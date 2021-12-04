https://arabic.sputniknews.com/20211204/ميقاتي-يعلق-على-الاتصال-مع-ماكرون-وابن-سلمان-خطوة-مهمة-لعودة-العلاقات-التاريخية-1053557804.html

ميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"

ميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "خطوة مهمة لاستئناف... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T16:25+0000

2021-12-04T16:25+0000

2021-12-04T16:27+0000

أخبار لبنان

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وقال ميقاتي​، عبر حسابه في "توتير"، إن "الاتصال مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ و​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية مع السعودية".ووجه الشكر إلى ماكرون وابن سلمان على الصداقة تجاه لبنان، مؤكدا التزام حكومته بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون"، متابعا: "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا بميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".وأضاف ماكرون أن "محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي)".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية. وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.

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