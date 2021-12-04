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https://arabic.sputniknews.com/20211204/ميقاتي-يعلق-على-الاتصال-مع-ماكرون-وابن-سلمان-خطوة-مهمة-لعودة-العلاقات-التاريخية-1053557804.html
ميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
ميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "خطوة مهمة لاستئناف... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:25+0000
2021-12-04T16:27+0000
أخبار لبنان
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وقال ميقاتي​، عبر حسابه في "توتير"، إن "الاتصال مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ و​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية مع السعودية".ووجه الشكر إلى ماكرون وابن سلمان على الصداقة تجاه لبنان، مؤكدا التزام حكومته بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون"، متابعا: "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا بميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".وأضاف ماكرون أن "محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي)".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية. وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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أخبار لبنان

ميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"

16:25 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 16:27 GMT 04.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "خطوة مهمة لاستئناف العلاقات اللبنانية السعودية".
وقال ميقاتي​، عبر حسابه في "توتير"، إن "الاتصال مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ و​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية مع السعودية".
ووجه الشكر إلى ماكرون وابن سلمان على الصداقة تجاه لبنان، مؤكدا التزام حكومته بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون"، متابعا: "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا بميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".
وأضاف ماكرون أن "محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي)".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية. وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.
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