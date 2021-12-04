هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟

متحور جديد لفيروس كورونا يظهر ليصبح حديث الساعة، صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه الأشد عدوى بين كل المتحورات السابقة، فهل يستطيع العالم مواجهته والتحكم في حجم انتشاره؟، وما مدى فاعلية اللقاحات ضده؟.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع، قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم لـ"صدى الحياة":
"إنّ المتحور ظهر بشكل مفاجئ، فكل توقعاتنا كانت باحتمالية ظهور متحور "دلتا" لأنه الأقوى، فتوقّعنا أن ينتشر متحور اسمه "سوبر دلتا"، ولكن الشيء الذي وقع هو ظهور متحور غريب من نوعه إلى حد ما عن طريق مريض مصاب بنقص المناعة المكتسبة، وللأسف الشديد تعايش معه هذا الفيروس وتطور داخل جسمه قرابة شهرين، والآن انتشر في أكثر من 32 دولة حول العالم، وهذا المتحور الجديد هو المتحوّر الوحيد الذي يمتلك خمس متحورات في وقت واحد، لهذا أصبحت لديه كل الإمكانيات ليكون الأخطر".