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هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟
هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟
متحور جديد لفيروس كورونا يظهر ليصبح حديث الساعة، صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه الأشد عدوى بين كل المتحورات السابقة، فهل يستطيع العالم مواجهته والتحكم في حجم... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:53+0000
2021-12-04T11:53+0000
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صدى الحياة
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هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟
هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع، قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم لـ"صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...من إعداد وتقديم: فــرح القـادري.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/باحثة-في-الدواء-واللقاح-تكشف-لـ-سبوتنيك-أعراض-متحور-أوميكرون--1053443231.html
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فرح القادري
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راديو, صدى الحياة

هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟

11:53 GMT 04.12.2021
هل يعيد متحور "أوميكرون" العالم إلى نقطة البداية؟
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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متحور جديد لفيروس كورونا يظهر ليصبح حديث الساعة، صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه الأشد عدوى بين كل المتحورات السابقة، فهل يستطيع العالم مواجهته والتحكم في حجم انتشاره؟، وما مدى فاعلية اللقاحات ضده؟.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع، قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم لـ"صدى الحياة":

"إنّ المتحور ظهر بشكل مفاجئ، فكل توقعاتنا كانت باحتمالية ظهور متحور "دلتا" لأنه الأقوى، فتوقّعنا أن ينتشر متحور اسمه "سوبر دلتا"، ولكن الشيء الذي وقع هو ظهور متحور غريب من نوعه إلى حد ما عن طريق مريض مصاب بنقص المناعة المكتسبة، وللأسف الشديد تعايش معه هذا الفيروس وتطور داخل جسمه قرابة شهرين، والآن انتشر في أكثر من 32 دولة حول العالم، وهذا المتحور الجديد هو المتحوّر الوحيد الذي يمتلك خمس متحورات في وقت واحد، لهذا أصبحت لديه كل الإمكانيات ليكون الأخطر".

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التفاصيل في الملف الصوتي...
من إعداد وتقديم: فــرح القـادري.
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