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https://arabic.sputniknews.com/20211204/هولندا-18-راكبا-من-جنوب-أفريقيا-ثبتت-إصابتهم-بأوميكرون-1053542045.html
هولندا: 18 راكبا من جنوب أفريقيا ثبتت إصابتهم بأوميكرون
هولندا: 18 راكبا من جنوب أفريقيا ثبتت إصابتهم بأوميكرون
صرحت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، أن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:22+0000
2021-12-04T11:25+0000
العالم
هولندا
أوميكرون
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وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان إنه أنهى فحص ركاب الرحلتين، بحسب "رويترز".كانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما فرضت الحكومة الهولندية قيودا جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.وجرى عزل ما يزيد على 600 راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم لفحوص كوفيد-19، وتم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، منهم 18 بالسلالة أوميكرون.
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العالم, هولندا, أوميكرون

هولندا: 18 راكبا من جنوب أفريقيا ثبتت إصابتهم بأوميكرون

11:22 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 11:25 GMT 04.12.2021)
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انتشار فيروس كورونا في روسيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في مطار فنوكوفو، موسكو، روسيا ١٩ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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صرحت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، أن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، بلغ 18 شخصا.
وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان إنه أنهى فحص ركاب الرحلتين، بحسب "رويترز".

كانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما فرضت الحكومة الهولندية قيودا جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.

وجرى عزل ما يزيد على 600 راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم لفحوص كوفيد-19، وتم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، منهم 18 بالسلالة أوميكرون.
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