https://arabic.sputniknews.com/20211204/وزارة-الداخلية-في-قطاع-غزة-تقرر-منع-السفر-عبر-معبر-رفح-الدولي-لغير-متلقي-لقاح-كورونا-1053549029.html

وزارة داخلية قطاع غزة تمنع السفر عبر معبر رفح الدولي لغير متلقي لقاح كورونا

وزارة داخلية قطاع غزة تمنع السفر عبر معبر رفح الدولي لغير متلقي لقاح كورونا

منعت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة منع التسجيل للسفر عبر معبر رفح لغير متلقي اللقاح المضاد لكورونا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T13:38+0000

2021-12-04T13:38+0000

2021-12-04T13:39+0000

غزة

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غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان لها صدر اليوم السبت:وأضافت: "لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونيًا أم من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق السابع من كانون أول/ديسمبر 2021".وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و1018 حالة إصابة جديدة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 3563 شخصا.ويعتبر معبر رفح الدولي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، هو المعبر الوحيد الذي يصل قطاع غزة بالعالم الخارج، والذي يتمكن عبره سكان القطاع من السفر.ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف سيئة، حيث ما زالت إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع منذ عام 2007 وإلى الآن.

https://arabic.sputniknews.com/20210904/قطاع-غزة-يدخل-منحنى-خطيرا-في-أعداد-الإصابات-اليومية-بفيروس-كورونا-1050035273.html

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