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وزارة داخلية قطاع غزة تمنع السفر عبر معبر رفح الدولي لغير متلقي لقاح كورونا
وزارة داخلية قطاع غزة تمنع السفر عبر معبر رفح الدولي لغير متلقي لقاح كورونا
منعت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة منع التسجيل للسفر عبر معبر رفح لغير متلقي اللقاح المضاد لكورونا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:38+0000
2021-12-04T13:39+0000
غزة
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غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان لها صدر اليوم السبت:وأضافت: "لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونيًا أم من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق السابع من كانون أول/ديسمبر 2021".وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و1018 حالة إصابة جديدة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 3563 شخصا.ويعتبر معبر رفح الدولي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، هو المعبر الوحيد الذي يصل قطاع غزة بالعالم الخارج، والذي يتمكن عبره سكان القطاع من السفر.ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف سيئة، حيث ما زالت إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع منذ عام 2007 وإلى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20210904/قطاع-غزة-يدخل-منحنى-خطيرا-في-أعداد-الإصابات-اليومية-بفيروس-كورونا-1050035273.html
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وزارة داخلية قطاع غزة تمنع السفر عبر معبر رفح الدولي لغير متلقي لقاح كورونا

13:38 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 13:39 GMT 04.12.2021)
© AP Photo / Adel Hanaالحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Adel Hana
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منعت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة منع التسجيل للسفر عبر معبر رفح لغير متلقي اللقاح المضاد لكورونا.
غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان لها صدر اليوم السبت:

"في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وحرصًا على توسيع رقعة مُتلقي اللقاح لتحقيق المناعة والوقاية من الفيروس، فقد تقرر ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح".


وأضافت: "لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونيًا أم من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق السابع من كانون أول/ديسمبر 2021".
التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 3 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2021
قطاع غزة يدخل منحنى خطيرا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
4 سبتمبر, 11:40 GMT


وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و1018 حالة إصابة جديدة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 3563 شخصا.
ويعتبر معبر رفح الدولي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، هو المعبر الوحيد الذي يصل قطاع غزة بالعالم الخارج، والذي يتمكن عبره سكان القطاع من السفر.

ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف سيئة، حيث ما زالت إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع منذ عام 2007 وإلى الآن.
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