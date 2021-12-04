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https://arabic.sputniknews.com/20211204/وزير-إسرائيلي-حول-قضاء-عائلة-بينيت-عطلة-خارج-البلاد-مثال-شخصي-سيئ-1053535834.html
وزير إسرائيلي حول قضاء عائلة بينيت عطلة خارج البلاد: مثال شخصي سيئ
وزير إسرائيلي حول قضاء عائلة بينيت عطلة خارج البلاد: مثال شخصي سيئ
قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، إن قضاء عائلة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، عطلة خارج إسرائيل، يعد مثالا شخصيا سيئا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T09:26+0000
2021-12-04T09:25+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن يوعاز هندل أنه يجب على وزراء الحكومة الإسرائيلية أن يكونوا بمثابة قدوة شخصية للمواطنين، ولكن ما قام به بينيت فهو مثال سيئ في البلاد، مؤكدا أنه توجب على رئيس الوزراء القيام بتلك الجولة أو الإعلان عنها بشكل مختلف.وتعرض بينيت لحملة انتقادات لاذعة في الأوساط السياسية والإعلامية بعد سفر زوجته وأبنائه الأربعة لقضاء عطلة "حانوكا" (عيد الأنوار اليهودي) خارج إسرائيل.وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي للرد على انتقادات طالته بسبب سفر أسرته في عطلة خارج البلاد.كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في موقع فيسبوك، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية: "أنا منفتح على النقد، وفي هذه الحالة أتقبله أيضا. ليس كل انتقاد هو هجوم شخصي، وليس كل قرار نتخذه يتسم بالكمال".وأضاف: "تعاملنا مع هذه المسألة بشفافية كاملة، وأعلنا بأنفسنا عن الرحلة وجميع القواعد التي تنطبق على كل أسرة أخرى ستنطبق أيضا على أفراد أسرتي".ومساء الأربعاء، كشفت وسائل إعلام عبرية عن سفر أسرة بينيت إلى جزر المالديف لقضاء العطلة، بما كان مخططا في البداية أن تسافر إلى موريشيوس، لكن تم تغيير الوجهة نظرا لتصنيف الدولة الأفريقية ضمن القائمة الحمراء في إشارة لكونها بؤرة محتملة لتفشي أوميكرون.والجمعة الماضية، قال بينيت في نهاية مناقشة طارئة أجراها بشأن انتشار سلالة أوميكرون: "إذا سألني أحد، فأنا لا أوصي بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي في مثل هذا المستوى من عدم اليقين".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أسرة-بينيت-تعتزم-قضاء-عطلة-بالخارج-رغم-توصياته-للإسرائيليين-بعدم-السفر-1053448686.html
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نفتالي بينيت, إسرائيل

وزير إسرائيلي حول قضاء عائلة بينيت عطلة خارج البلاد: مثال شخصي سيئ

09:26 GMT 04.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، إن قضاء عائلة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، عطلة خارج إسرائيل، يعد مثالا شخصيا سيئا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن يوعاز هندل أنه يجب على وزراء الحكومة الإسرائيلية أن يكونوا بمثابة قدوة شخصية للمواطنين، ولكن ما قام به بينيت فهو مثال سيئ في البلاد، مؤكدا أنه توجب على رئيس الوزراء القيام بتلك الجولة أو الإعلان عنها بشكل مختلف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
أسرة بينيت تعتزم قضاء عطلتها في الخارج رغم توصياته للإسرائيليين بعدم السفر
1 ديسمبر, 15:30 GMT
وتعرض بينيت لحملة انتقادات لاذعة في الأوساط السياسية والإعلامية بعد سفر زوجته وأبنائه الأربعة لقضاء عطلة "حانوكا" (عيد الأنوار اليهودي) خارج إسرائيل.
وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي للرد على انتقادات طالته بسبب سفر أسرته في عطلة خارج البلاد.
رغم توصيته لمواطنيه بعدم الإقدام على ذلك في ظل انتشار متحور "أوميكرون".
كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في موقع فيسبوك، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية: "أنا منفتح على النقد، وفي هذه الحالة أتقبله أيضا. ليس كل انتقاد هو هجوم شخصي، وليس كل قرار نتخذه يتسم بالكمال".
وأضاف: "تعاملنا مع هذه المسألة بشفافية كاملة، وأعلنا بأنفسنا عن الرحلة وجميع القواعد التي تنطبق على كل أسرة أخرى ستنطبق أيضا على أفراد أسرتي".
وتابع بينيت: "أرادت غيلات (زوجته) التخفيف على الأطفال".
ومساء الأربعاء، كشفت وسائل إعلام عبرية عن سفر أسرة بينيت إلى جزر المالديف لقضاء العطلة، بما كان مخططا في البداية أن تسافر إلى موريشيوس، لكن تم تغيير الوجهة نظرا لتصنيف الدولة الأفريقية ضمن القائمة الحمراء في إشارة لكونها بؤرة محتملة لتفشي أوميكرون.
والجمعة الماضية، قال بينيت في نهاية مناقشة طارئة أجراها بشأن انتشار سلالة أوميكرون: "إذا سألني أحد، فأنا لا أوصي بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي في مثل هذا المستوى من عدم اليقين".
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