تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/وصول-طائرة-عراقية-إلى-مطار-مينسك-لإجلاء-المهاجرين--1053546586.html
وصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
وصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين العراقيين من بيلاروسيا إلى وطنهم. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:53+0000
2021-12-04T12:53+0000
العالم العربي
العراق
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/17/1045351744_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_2a409ef47f7581a7198f9ab754a15f0c.jpg
وبحسب لوحة الوصول والمغادرة على الموقع الإلكتروني لمطار مينسك، هبطت طائرة من طراز "بوينغ 747" تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار مينسك، قادمة من بغداد.وتم تحديد موعد مغادرة رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار مينسك إلى مطار أربيل في الساعة 15:45 (بتوقيت بغداد) ، وتم إنهاء إجراءات تسجيل وصول الركاب على متن الرحلة. وتأخرت الرحلة ساعتين عن الموعد المحدد.هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروسيا بلغ 1894 شخصا.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/العراق-يعلن-موعد-رحلة-جوية-لإجلاء-420-شخصا-من-مينسك-1053449356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/17/1045351744_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_db0a75c191785b3ca65b9f2ea66dc7d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

وصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين

12:53 GMT 04.12.2021
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsرحلة القاهرة - الموصل، الخطوط الجوية العراقية
رحلة القاهرة - الموصل، الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين العراقيين من بيلاروسيا إلى وطنهم.
وبحسب لوحة الوصول والمغادرة على الموقع الإلكتروني لمطار مينسك، هبطت طائرة من طراز "بوينغ 747" تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار مينسك، قادمة من بغداد.
وتم تحديد موعد مغادرة رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار مينسك إلى مطار أربيل في الساعة 15:45 (بتوقيت بغداد) ، وتم إنهاء إجراءات تسجيل وصول الركاب على متن الرحلة. وتأخرت الرحلة ساعتين عن الموعد المحدد.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروسيا بلغ 1894 شخصا.
طائرة ريان إير، التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش على متنها، في مطار مينسك، بيلاروسيا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
العراق يعلن موعد رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مينسك
1 ديسمبر, 15:47 GMT
وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:28 GMTالخارجية الروسية: العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية
13:27 GMTإعلام لبناني: خطوة خليجية مرتقبة لعودة العلاقات مع لبنان عقب زيارة ماكرون
13:25 GMTاتحاد الشغل التونسي: نخشى على مكاسب المواطنين بسبب التردد في إعلان خارطة طريق
13:24 GMTحديقة حيوان في بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكوفيد-19
13:23 GMTكتاب: ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا
13:19 GMTإيران تعلن تصدير أحد أهم منتجاتها إلى السعودية
13:16 GMTالمنتخب المغربي يخطو بثبات نحو بلوغ دور الربع في كأس العرب
13:08 GMTإغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق في عدن احتجاجا على تدهور العملة
13:08 GMTزعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير
13:05 GMTباكستان تحصل على قرض بمليارات الدولارات من السعودية
13:02 GMT"التعليم المصرية" تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية
13:02 GMTغواصة تصادف شبحا عملاقا... لحظات نادرة لمخلوق رصد لأول مرة عام 1899... صور وفيديو
12:53 GMTوصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
12:47 GMTماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق ‎‎السعودية
12:44 GMTرجل يتلقى لقاح كورونا في "ذراع سيليكون" لكن الممرضة تكتشف أمره... فيديو
12:43 GMTثوران بركان يخلف أدخنة هائلة "لامست السماء"...فيديو
12:36 GMTإثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"
12:32 GMTما الذي يريده الناتو من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟
12:32 GMTأردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة ببلاده
12:28 GMTعلماء يبتكرون "روبوتات حية" عبر "تهجينها" مع الضفادع... فيديو