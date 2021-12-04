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https://arabic.sputniknews.com/20211204/وصول-طائرة-عراقية-إلى-مطار-مينسك-لإجلاء-المهاجرين--1053546586.html
وصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
وصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين العراقيين من بيلاروسيا إلى وطنهم. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:53+0000
2021-12-04T12:53+0000
2021-12-04T12:53+0000
العالم العربي
العراق
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وبحسب لوحة الوصول والمغادرة على الموقع الإلكتروني لمطار مينسك، هبطت طائرة من طراز "بوينغ 747" تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار مينسك، قادمة من بغداد.وتم تحديد موعد مغادرة رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار مينسك إلى مطار أربيل في الساعة 15:45 (بتوقيت بغداد) ، وتم إنهاء إجراءات تسجيل وصول الركاب على متن الرحلة. وتأخرت الرحلة ساعتين عن الموعد المحدد.هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروسيا بلغ 1894 شخصا.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/العراق-يعلن-موعد-رحلة-جوية-لإجلاء-420-شخصا-من-مينسك-1053449356.html
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العالم العربي, العراق, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
وصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين العراقيين من بيلاروسيا إلى وطنهم.
وبحسب لوحة الوصول والمغادرة على الموقع الإلكتروني لمطار مينسك، هبطت طائرة من طراز "بوينغ 747"
تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار مينسك
، قادمة من بغداد.
وتم تحديد موعد مغادرة
رحلة الخطوط الجوية العراقية من مطار مينسك
إلى مطار أربيل في الساعة 15:45 (بتوقيت بغداد) ، وتم إنهاء إجراءات تسجيل وصول الركاب على متن الرحلة. وتأخرت الرحلة ساعتين عن الموعد المحدد.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين
العراقيين العائدين طوعا من بيلاروسيا
بلغ 1894 شخصا.
وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية ت
واجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا
، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.