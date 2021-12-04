وكالة: توقيف أجانب يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي في إسطنبول

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن عملية التوقيف جاءت خلال عملية أمنية قامت بها السلطات في مدينة إسطنبول.وأكدت مصادر أمنية للوكالة أن "فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية ضد أجانب للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أعمال مراقبة وتحري بحقهم".ولفتت المصادر إلى أن "العمليات نفذت بشكل متزامن على 13 عنوانًا في 7 أقضية بإسطنبول، حيث أوقفت 10 أجانب يشتبه بانتمائهم للتنظيم". وأشارت إلى أن "القوات الأمنية ضبطت أيضا كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية".
وأكدت مصادر أمنية للوكالة أن "فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية ضد أجانب للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أعمال مراقبة وتحري بحقهم".
ولفتت المصادر إلى أن "العمليات نفذت بشكل متزامن على 13 عنوانًا في 7 أقضية بإسطنبول، حيث أوقفت 10 أجانب يشتبه بانتمائهم للتنظيم". وأشارت إلى أن "القوات الأمنية ضبطت أيضا كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية".