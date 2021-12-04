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ولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين المقبل زيارة خارجية إلى سلطنة عمان، تعد الأولى من نوعها. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:17+0000
2021-12-04T15:17+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
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وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان له، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية سيقوم بزيارة لسلطنة عَمان ابتداء من يوم الاثنين الموافق السادس من ديسمبر لعام 2021".وأشار إلى أنه سيتم، خلال الزيارة، بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارا.وأكد البيان أن هذه الزيارة تأتي "انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزا لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالا لما أسفر عنه اللقاء بين سلطان عمان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء الزيارة للسلطان هيثم إلى السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها

15:17 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين المقبل زيارة خارجية إلى سلطنة عمان، تعد الأولى من نوعها.
وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان له، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية سيقوم بزيارة لسلطنة عَمان ابتداء من يوم الاثنين الموافق السادس من ديسمبر لعام 2021".
وأشار إلى أنه سيتم، خلال الزيارة، بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارا.
وأكد البيان أن هذه الزيارة تأتي "انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزا لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالا لما أسفر عنه اللقاء بين سلطان عمان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء الزيارة للسلطان هيثم إلى السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي.
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