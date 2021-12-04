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https://arabic.sputniknews.com/20211204/-أردوغان-يفتتح-مصنعا-لصهر-الزنك-بشراكة-مع-قطر--1053559328.html
أردوغان يفتتح مصنعا لصهر الزنك بشراكة مع قطر
أردوغان يفتتح مصنعا لصهر الزنك بشراكة مع قطر
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مصنعا لصهر الزنك في ولاية سيرت. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:14+0000
2021-12-04T17:14+0000
رجب طيب أردوغان
تركيا
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن المصنع الذي افتتح في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، أقيم بشراكة مع قطر.وحضر الرئيس التركي مراسم افتتاح المصنع داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تضم مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المصنع يعد الأكبر في الولاية والمنطقة المحيطة، موضحا أن قيمة المشروع بلغت 102 مليون دولار.وأوضح أن المصنع أقيم بشراكة بين الدوحة وأنقرة، مشيرا إلى أنه سيوفر نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، لتخفيض الاعتماد على الخارج.وأكد أردوغان أن المصنع سيوفر نصف مليار دولار تقريبا كل عام لتركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من الخارج.وأشار رئيس تركيا إلى أن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من سكان المنطقة.وأوضح أردوغان أنه سيقوم بوضع حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك.
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رجب طيب أردوغان, تركيا

أردوغان يفتتح مصنعا لصهر الزنك بشراكة مع قطر

17:14 GMT 04.12.2021
© REUTERSأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS
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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مصنعا لصهر الزنك في ولاية سيرت.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن المصنع الذي افتتح في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، أقيم بشراكة مع قطر.
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وحضر الرئيس التركي مراسم افتتاح المصنع داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تضم مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.
وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المصنع يعد الأكبر في الولاية والمنطقة المحيطة، موضحا أن قيمة المشروع بلغت 102 مليون دولار.
وأوضح أن المصنع أقيم بشراكة بين الدوحة وأنقرة، مشيرا إلى أنه سيوفر نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، لتخفيض الاعتماد على الخارج.
وأكد أردوغان أن المصنع سيوفر نصف مليار دولار تقريبا كل عام لتركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من الخارج.
وأشار رئيس تركيا إلى أن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من سكان المنطقة.
وأوضح أردوغان أنه سيقوم بوضع حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك.
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