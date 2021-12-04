طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها

ووفقا لموقعي "Flightradar24"و"Radarbox" ، اللذان يتتبعان الرحلات الجوية، وقع الحادث يوم أمس حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند خط عرض 42-44 درجة شمالًا وخط طول 37-39 درجة شرقا.وأشار مصدر إلى أن الطائرة الأمريكية أقلعت من قاعدة سودا في جزيرة كريت، وحلقت فوق مياه البحر الأسود.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو27" و"سو 30"، منعتا طائرتي استطلاع أمريكيتين من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق البحر الأسود.وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع للوزارة، في بيان له اليوم، إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية وبهدف "تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي30"... وحدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ارسي135" وطائرة استطلاع من طراز "سي ال600" وأبعدتهما عن المجال الجوي الروسي للبحر الأسود ".وأشار المركز إلى أنه "بعد انعطاف الطائرتين العسكريتين الأجنبيتين عن حدود المجال الجوي للدولة الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان بسلام إلى قاعدة مرابضتهما، ولم يُسمح لتلك الطائرتين بانتهاك المجال الجوي للدولة الروسية " .وأكد مركز إدارة الدفاع الوطني في ختام بيانه، أن تحليق الطائرتين الروسيتين جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
أجبرت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي طائرة مدنية من طراز "إيرباص" على تغيير مسارها فوق مياه البحر الأسود.
ووفقا لموقعي "Flightradar24"و"Radarbox" ، اللذان يتتبعان الرحلات الجوية، وقع الحادث يوم أمس حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند خط عرض 42-44 درجة شمالًا وخط طول 37-39 درجة شرقا.
وأشار مصدر إلى أن الطائرة الأمريكية أقلعت من قاعدة سودا في جزيرة كريت، وحلقت فوق مياه البحر الأسود.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو27" و"سو 30"، منعتا طائرتي استطلاع أمريكيتين من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق البحر الأسود.
وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع للوزارة، في بيان له اليوم، إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية وبهدف "تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي30"... وحدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ارسي135" وطائرة استطلاع من طراز "سي ال600" وأبعدتهما عن المجال الجوي الروسي للبحر الأسود ".
وأشار المركز إلى أنه "بعد انعطاف الطائرتين العسكريتين الأجنبيتين عن حدود المجال الجوي للدولة الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان بسلام إلى قاعدة مرابضتهما، ولم يُسمح لتلك الطائرتين بانتهاك المجال الجوي للدولة الروسية " .
وأكد مركز إدارة الدفاع الوطني في ختام بيانه، أن تحليق الطائرتين الروسيتين جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.