https://arabic.sputniknews.com/20211204/-طائرة-استطلاع-أمريكية-تجبر-طائرة-مدنية-على-تغيير-مسارها--1053555491.html

طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها

طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها

أجبرت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي طائرة مدنية من طراز "إيرباص" على تغيير مسارها فوق مياه البحر الأسود. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T15:26+0000

2021-12-04T15:26+0000

2021-12-04T15:29+0000

العالم

البحر الأسود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101385/18/1013851856_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_198262678311db9cf6853c42b54c4f61.jpg

ووفقا لموقعي "Flightradar24"و"Radarbox" ، اللذان يتتبعان الرحلات الجوية، وقع الحادث يوم أمس حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند خط عرض 42-44 درجة شمالًا وخط طول 37-39 درجة شرقا.وأشار مصدر إلى أن الطائرة الأمريكية أقلعت من قاعدة سودا في جزيرة كريت، وحلقت فوق مياه البحر الأسود.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو27" و"سو 30"، منعتا طائرتي استطلاع أمريكيتين من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق البحر الأسود.وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع للوزارة، في بيان له اليوم، إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية وبهدف "تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي30"... وحدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ارسي135" وطائرة استطلاع من طراز "سي ال600" وأبعدتهما عن المجال الجوي الروسي للبحر الأسود ".وأشار المركز إلى أنه "بعد انعطاف الطائرتين العسكريتين الأجنبيتين عن حدود المجال الجوي للدولة الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان بسلام إلى قاعدة مرابضتهما، ولم يُسمح لتلك الطائرتين بانتهاك المجال الجوي للدولة الروسية " .وأكد مركز إدارة الدفاع الوطني في ختام بيانه، أن تحليق الطائرتين الروسيتين جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/الدفاع-مقاتلات-روسية-تمنع-طائرات-استطلاع-أمريكية-من-انتهاك-حدود-الدولة-فوق-البحر-الأسود-1053525436.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, البحر الأسود