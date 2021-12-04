ميلان ينفرد بالصدارة في إيطاليا مؤقتا بعد فوز سهل... فيديو

ودخل "ميلان" ملعب السانسيرو واضعا الفوز نصب عينيه للانفراد بالصدارة، لا سيما وإن الفرق المنافسة له تلعب مواجهات صعبة اليوم.حيث افتتح النجم الإيفواري فرانك كيسييه التسجيل مبكرًا لـ"الروسونيري" بالدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.وضاعف النجم البلجيكي "ساليميكرس" النتيجة في الدقيقة الثامنة عشر بتسديدة متقنة عن يمين الحارس، واحتفل بطريقة نالت إعجاب الجميع، حيث رفع قميص مدافع الفريق الدنماركي سيمون كايير الذي أًصيب بمباراة الجولة الماضية مع جنوى، حيث أعلن النادي أن إصابته ستمتد لـ6 أشهر.وكان "ميلان" قد استعاد موجة الانتصارات بعد فوزه على جنوى الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، وجاء ذلك بعد تعثرين متتاليين للنادي مع فيورنتينا وساسولو.ويأمل نادي "ميلان" بتعثر المنافسين اليوم، بعد انفراده بالصدارة برصيد 38 نقطة مؤقتًا، حيث يحل الغريم التقليدي "إنترناسيونالي" ثالث التصنيف برصيد34 نقطة ضيفًا على نادي "روما" الخامس برصيد 25 نقطة في قمة الجولة.بينما يستضيف "نابولي"، ثاني الترتيب برصيد 36، على أرض ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" خصمه الصعب نادي "أتالانتا" الذي يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
وضاعف النجم البلجيكي "ساليميكرس" النتيجة في الدقيقة الثامنة عشر بتسديدة متقنة عن يمين الحارس، واحتفل بطريقة نالت إعجاب الجميع، حيث رفع قميص مدافع الفريق الدنماركي سيمون كايير الذي أًصيب بمباراة الجولة الماضية مع جنوى، حيث أعلن النادي أن إصابته ستمتد لـ6 أشهر.
وكان "ميلان" قد استعاد موجة الانتصارات بعد فوزه على جنوى الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، وجاء ذلك بعد تعثرين متتاليين للنادي مع فيورنتينا وساسولو.
ويأمل نادي "ميلان" بتعثر المنافسين اليوم، بعد انفراده بالصدارة برصيد 38 نقطة مؤقتًا، حيث يحل الغريم التقليدي "إنترناسيونالي" ثالث التصنيف برصيد34 نقطة ضيفًا على نادي "روما" الخامس برصيد 25 نقطة في قمة الجولة.
بينما يستضيف "نابولي"، ثاني الترتيب برصيد 36، على أرض ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" خصمه الصعب نادي "أتالانتا" الذي يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.