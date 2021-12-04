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https://arabic.sputniknews.com/20211204/40-ألفا-يتظاهرون-في-النمسا-ضد-الإغلاق-والتطعيم-الإجباري--1053560998.html
40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري
40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري
تظاهر أكثر من 40 ألف شخص في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم السبت، اعتراضا على فرض الإغلاق العام، واعتزام الحكومة جعل التطعيم إجباريا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:56+0000
2021-12-04T17:56+0000
2021-12-04T17:56+0000
النمسا
الإغلاق الحكومي
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وكانت الحكومة النمساوية أعادت فرض الإغلاق العام لتصبح النمسا أول دولة غربي أوروبا تقدم على هذا الإجراء، بحسب "رويترز".وخلال التظاهرة، رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "سأقرر لنفسي" و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد" و"انتخابات جديدة".وتشير الشعارات إلى الاضطراب السياسي الذي أدى إلى تعاقب ثلاثة مستشارين على البلاد خلال شهرين.وأعلنت السلطات في النمسا اعتزامها جعل التطعيم إجباريا ابتداءً من فبراير/ شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/وزارة-الداخلية-في-قطاع-غزة-تقرر-منع-السفر-عبر-معبر-رفح-الدولي-لغير-متلقي-لقاح-كورونا-1053549029.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
النمسا, الإغلاق الحكومي
40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري
تظاهر أكثر من 40 ألف شخص في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم السبت، اعتراضا على فرض الإغلاق العام، واعتزام الحكومة جعل التطعيم إجباريا.
وكانت الحكومة النمساوية أعادت
فرض الإغلاق
العام لتصبح النمسا أول دولة غربي أوروبا تقدم على هذا الإجراء، بحسب "رويترز".
وخلال التظاهرة، رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "سأقرر لنفسي" و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد" و"انتخابات جديدة".
وتشير الشعارات إلى الاضطراب السياسي الذي أدى إلى
تعاقب ثلاثة مستشارين
على البلاد خلال شهرين.
وأعلنت السلطات في النمسا اعتزامها جعل التطعيم إجباريا ابتداءً من فبراير/ شباط.