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https://arabic.sputniknews.com/20211204/40-ألفا-يتظاهرون-في-النمسا-ضد-الإغلاق-والتطعيم-الإجباري--1053560998.html
40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري‭ ‬
40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري‭ ‬
تظاهر أكثر من 40 ألف شخص في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم السبت، اعتراضا على فرض الإغلاق العام، واعتزام الحكومة جعل التطعيم إجباريا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:56+0000
2021-12-04T17:56+0000
النمسا
الإغلاق الحكومي
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وكانت الحكومة النمساوية أعادت فرض الإغلاق العام لتصبح النمسا أول دولة غربي أوروبا تقدم على هذا الإجراء، بحسب "رويترز".وخلال التظاهرة، رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "سأقرر لنفسي" و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد" و"انتخابات جديدة".وتشير الشعارات إلى الاضطراب السياسي الذي أدى إلى تعاقب ثلاثة مستشارين على البلاد خلال شهرين.وأعلنت السلطات في النمسا اعتزامها جعل التطعيم إجباريا ابتداءً من فبراير/ شباط.
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النمسا, الإغلاق الحكومي

40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري‭ ‬

17:56 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Ronald Zakأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في فيننا، النمسا
أخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في فيننا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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تظاهر أكثر من 40 ألف شخص في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم السبت، اعتراضا على فرض الإغلاق العام، واعتزام الحكومة جعل التطعيم إجباريا.
وكانت الحكومة النمساوية أعادت فرض الإغلاق العام لتصبح النمسا أول دولة غربي أوروبا تقدم على هذا الإجراء، بحسب "رويترز".
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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وخلال التظاهرة، رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "سأقرر لنفسي" و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد" و"انتخابات جديدة".
وتشير الشعارات إلى الاضطراب السياسي الذي أدى إلى تعاقب ثلاثة مستشارين على البلاد خلال شهرين.
وأعلنت السلطات في النمسا اعتزامها جعل التطعيم إجباريا ابتداءً من فبراير/ شباط.
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