https://arabic.sputniknews.com/20211204/5-نصائح-مهمة-للوقاية-من-سرطان-المثانة-1053556847.html

5 نصائح مهمة للوقاية من سرطان المثانة

5 نصائح مهمة للوقاية من سرطان المثانة

تقوم الخلايا الأنبوبية الصغيرة التي تسمى النيفرون (وحدة صغيرة داخل الكلى) بترشيح السموم من الدم، ثم يمر البول عن طريق الحالب إلى المثانة وهي عضو عضلي أجوف في... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T16:47+0000

2021-12-04T16:47+0000

2021-12-04T16:47+0000

الفاكهة

سرطان

الماء

التدخين

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بعدها تقوم المثانة بتخزين البول لبعض الوقت حتى يمر عبر الإحليل، ذلك الأنبوب الذي يحمل البول إلى خارج الجسم.وغالبا ما تبدأ السرطانات بالتطور في البطانة الداخلية للمثانة. وقد ينتشر السرطان أحيانًا إلى العضلات وأجزاء أخرى من الجسم.تتمثل الأعراض الرئيسية لسرطان المثانة في آلام أسفل الظهر، ورغبة قوية ومتكررة في التبول الذي عادة ما يكون مصحوبا بألم.عندما تكون هناك طفرات في الحمض النووي للخلايا، يمكن أن تسبب سرطان المثانة البولية، والذي ينمو بمعدل أسرع ويؤثر على الأنسجة المحيطة أيضا.فيما يلي 5 نصائح للوقاية من سرطان المثانة بحسب onlymyhealth.1. شرب الكثير من الماءيمكن أن يكون شرب الكثير من الماء نصيحة مفيدة للوقاية من سرطان المثانة، فتلك الأخيرة هي المكان الذي يتم فيه تخزين السموم ويجب تصفيتها من الدم عن طريق الكلى.يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد للبطانة الداخلية للمثانة لهذه السموم الضارة إلى الإصابة بالسرطان. وبالتالي، من المهم تخفيف السموم في البول عن طريق شرب الكثير من الماء.كما ينبغي عدم حبس البول وشرب سوائل كافية طوال اليوم.2. تناول الفاكهة والخضرواتوفقا لبعض الدراسات، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات في الوقاية من سرطان المثانة.ومن المؤكد بشكل عام أن اتباع نظام غذائي صحي له فوائد عديدة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.وهناك أدلة قوية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحد من اللحوم المصنعة مفيد للجسم ويمكن أن يحمي من سرطان المثانة.3. الحد من التعرض للمواد الكيميائيةتعرض المصانع والصناعات التي تستخدم مواد كيميائية عضوية معينة العمال والأشخاص الذين يعيشون حولها لخطر الإصابة بسرطان المثانة.لذلك عليك التأكد من اتباع جميع قواعد السلامة في العمل حال كنت تعمل في مكان تتعرض فيه لمثل هذه المواد الكيميائية الضارة.4. تجنب التدخينيعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسرطان المثانة، والذي يشمل جميع أنواع التدخين.وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة ثلاث مرات من أولئك الذين لا يدخنون.لذلك، عليك التوقف عن التدخين لتجنب الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المثانة.5. الإبلاغ عن أي أعراض على الفورإذا واجهت أي أعراض مبكرة لسرطان المثانة، فعليك إبلاغ الطبيب بذلك على الفور، فحال تم فحصك في الوقت المناسب، فهناك فرصة للعلاج المبكر.

https://arabic.sputniknews.com/20180415/دراسة-النشاط-مشكلات-المثانة-1031626595.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الفاكهة, سرطان, الماء, التدخين