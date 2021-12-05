https://arabic.sputniknews.com/20211205/أبحاث-توصي-بنوع-مكملات-يضبط-ضغط-الدم-1053578404.html

أبحاث توصي بنوع مكملات "يضبط ضغط الدم"

أبحاث توصي بنوع مكملات "يضبط ضغط الدم"

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين، وفي حال تم إهمال العلاج، فقد تزيد مخاطر التعرض... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T11:28+0000

2021-12-05T11:28+0000

2021-12-05T11:28+0000

فيتامين

صحة

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وفي مراجعة لـ 23 دراسة، لاحظت الخدمة الصحية الوطنية البريطانية أن "مكملات البوتاسيوم أدت إلى انخفاض متواضع لكن ملحوظ في ضغط الدم"، حسب صحيفة "الديلي إكسبرس".وتقول الخدمة حسب نفس المصدر إن "إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل".وحسب المصدر فإن "الحمية الغذائية هي أحد العلاجات الأكثر فعالية لارتفاع ضغط الدم، وقد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تناول دواء أو أكثر لوقف ارتفاع ضغط الدم لديهم".وتنصح الخدمة الصحية الوطنية جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا "بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل".ويعاني حوالي ثلث البالغين البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم، ويعاني بالمجمل ما يصل إلى خمسة ملايين بالغ في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص، لذلك لن يعرفوا أنهم في خطر.كما يعتبر ارتفاع ضغط الدم في اختبار واحد غير مؤكّد بالضرورة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يتقلب ضغط الدم على مدار اليوم.وحددت الخدمة الصحية الوطنية بعض التغييرات الأخرى في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في منع وخفض ضغط الدم المرتفع.وتنص على أنه "يجب عليك تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، وتقليل الكحول، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل استهلاك الكافيين، وإذا كنت مدخنًا، فعليك التوقف عن التدخين".

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فيتامين, صحة