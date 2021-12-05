https://arabic.sputniknews.com/20211205/أحضرنا-البيت-الأبيض-لك-غوغل-يتيح-جولة-افتراضية-داخل-مقر-الرئيس-الأمريكي-1053582389.html

‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي

‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي

أعلنت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أنه يمكن القيام ولأول مرة بجولة افتراضية ‏داخل البيت الأبيض لتفقد الزينات الخاصة بأعياد الكريسماس.‏ 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T12:44+0000

2021-12-05T12:44+0000

2021-12-05T12:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الكريسماس

فيروس كورونا

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وقالت بايدن عبر حسابها على موقع "تويتر": "هل أنتم مستعدون للإجازات، هذا العام أحضرنا البيت الأبيض لك".وأرفقت جيل بايدن مع تغريدتها رابطا لمشاهدة الجولة الافتراضية داخل البيت الأبيض في الكريسماس، وذلك على طريقة "منظر الشارع" الخاصة بموقع "غوغل"، التي تمنح المستخدمين فرصة لمشاهدة المكان بدرجة 360، الأمر الذي يضفي مزيدا من الواقعية إلى التجربة.وتم توفير هذه الخدمة الافتراضية في العام الحالي نظرا لإلغاء الجولات داخل البيت لأبيض بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يجعل جولة "غوغل" هي الطريقة الوحيدة التي تمنح لمحة عن ديكورات العطلات داخل مقر الرئيس الأمريكي.يشار إلى أن "غوغل" توفر جولات افتراضية داخل العديد من المعالم السياحية حول العالم، منها قصر تاج محل في الهند، وأهرامات الجيزة المصرية ، وقصر فرساي في فرنسا.

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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الكريسماس, فيروس كورونا