تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/أحضرنا-البيت-الأبيض-لك-غوغل-يتيح-جولة-افتراضية-داخل-مقر-الرئيس-الأمريكي-1053582389.html
‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي
‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي
أعلنت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أنه يمكن القيام ولأول مرة بجولة افتراضية ‏داخل البيت الأبيض لتفقد الزينات الخاصة بأعياد الكريسماس.‏ 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:44+0000
2021-12-05T12:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الكريسماس
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053582353_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_0d4d955aa581f62a50358c9da8e00c5a.jpg
وقالت بايدن عبر حسابها على موقع "تويتر": "هل أنتم مستعدون للإجازات، هذا العام أحضرنا البيت الأبيض لك".وأرفقت جيل بايدن مع تغريدتها رابطا لمشاهدة الجولة الافتراضية داخل البيت الأبيض في الكريسماس، وذلك على طريقة "منظر الشارع" الخاصة بموقع "غوغل"، التي تمنح المستخدمين فرصة لمشاهدة المكان بدرجة 360، الأمر الذي يضفي مزيدا من الواقعية إلى التجربة.وتم توفير هذه الخدمة الافتراضية في العام الحالي نظرا لإلغاء الجولات داخل البيت لأبيض بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يجعل جولة "غوغل" هي الطريقة الوحيدة التي تمنح لمحة عن ديكورات العطلات داخل مقر الرئيس الأمريكي.يشار إلى أن "غوغل" توفر جولات افتراضية داخل العديد من المعالم السياحية حول العالم، منها قصر تاج محل في الهند، وأهرامات الجيزة المصرية ، وقصر فرساي في فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/بايدن-وزوجته-يمنحان-هدايا-من-القلب-في-أول-كريسماس-لهما-داخل-البيت-الأبيض-1053385722.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053582353_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_aba6188335cee068119698e2737df3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الكريسماس, فيروس كورونا

‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي

12:44 GMT 05.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTديكورات البيت الأبيض في أعياد الكريسماس، واشنطن، أمريكا، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
ديكورات البيت الأبيض في أعياد الكريسماس، واشنطن، أمريكا، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
تابعنا عبر
أعلنت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أنه يمكن القيام ولأول مرة بجولة افتراضية ‏داخل البيت الأبيض لتفقد الزينات الخاصة بأعياد الكريسماس.‏
وقالت بايدن عبر حسابها على موقع "تويتر": "هل أنتم مستعدون للإجازات، هذا العام أحضرنا البيت الأبيض لك".
وأرفقت جيل بايدن مع تغريدتها رابطا لمشاهدة الجولة الافتراضية داخل البيت الأبيض في الكريسماس، وذلك على طريقة "منظر الشارع" الخاصة بموقع "غوغل"، التي تمنح المستخدمين فرصة لمشاهدة المكان بدرجة 360، الأمر الذي يضفي مزيدا من الواقعية إلى التجربة.
وتم توفير هذه الخدمة الافتراضية في العام الحالي نظرا لإلغاء الجولات داخل البيت لأبيض بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يجعل جولة "غوغل" هي الطريقة الوحيدة التي تمنح لمحة عن ديكورات العطلات داخل مقر الرئيس الأمريكي.
جيل بايدن تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
بايدن وزوجته يمنحان "هدايا من القلب" في أول كريسماس لهما داخل البيت الأبيض
29 نوفمبر, 11:56 GMT
يشار إلى أن "غوغل" توفر جولات افتراضية داخل العديد من المعالم السياحية حول العالم، منها قصر تاج محل في الهند، وأهرامات الجيزة المصرية ، وقصر فرساي في فرنسا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:44 GMTتركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا ومبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان
13:44 GMT"حبي لبلدي ونيل شرف خدمتها".. متطوعة تتحدث عن عملها في فريق متطوعي كأس العالم القادمة
13:40 GMTترامب يشتم قائد الجيش الأمريكي لتركه معدات جديدة وباهظة عند انسحاب قوات بلاده من أفغانستان... ‏فيديو
13:40 GMTتركيا تعلن عزمها إنتاج طائرات عسكرية بالتعاون مع روسيا
13:34 GMTقيس سعيد يحيي ذكرى زعيم تونسي ناضل ضد "الاستعمار الفرنسي"
13:31 GMTعلماء يكتشفون آلية غريبة داخل العين... "عمى مؤقت" يعمل كتلسكوب... صور وفيديو
13:26 GMTالدول الغربية تبدي قلقها من اعتداءات انتقامية في أفغانستان
13:23 GMTأطعمة شائعة تدمر الذاكرة والتركيز وتسبب الخرف
13:19 GMT"سي إن إن" تستغني عن مقدم برامج لديها بسبب دفاعه عن شقيقه المتهم بالتحرش
13:14 GMTبعد غياب لعشرات السنين.. شركة طيران أوروبية تعود لتسيير رحلاتها إلى مطار بيروت.. فيديو
13:11 GMTالتحالف الدولي يجري مناورات ضمن نطاق أكبر حقول الغاز السورية
13:04 GMTما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟
12:58 GMT"السيادة السوداني": ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان البرهان غير صحيح
12:57 GMTعون: لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز
12:49 GMTلقاء لا يقبل القسمة على اثنين... سوريا تواجه موريتانيا في كأس العرب
12:47 GMTإسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام
12:44 GMT‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي
12:40 GMTعون: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ
12:34 GMTرئيس غرفة التجارة العماني: زيارة ولي العهد السعودي غدا تكتسب أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة
12:31 GMTروسيا تكشف عن 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا