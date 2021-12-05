أردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية

ومن المقرر أن يشارك أردوغان الذي يصل قطر بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وسيعقد اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا في الدوحة برئاسة أردوغان وآل ثاني، وبمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.وبحسب البيان، سيناقش الاجتماع "الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها".كما سيتبادل الجانبان التركي والقطري "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية".ومن المقرر أن تشهد زيارة أردوغان إلى الدوحة أيضا التوقيع "على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الاثنين، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يشارك أردوغان الذي يصل قطر بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.