تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/أردوغان-يتوجه-غدا-إلى-قطر-في-زيارة-رسمية-1053589478.html
أردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية
أردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الاثنين، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:11+0000
2021-12-05T15:12+0000
تركيا
تميم بن حمد آل ثاني
أردوغان
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/20/1037012022_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_754421f8bf35024cfe9437c7baf8f18e.jpg
ومن المقرر أن يشارك أردوغان الذي يصل قطر بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وسيعقد اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا في الدوحة برئاسة أردوغان وآل ثاني، وبمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.وبحسب البيان، سيناقش الاجتماع "الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها".كما سيتبادل الجانبان التركي والقطري "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية".ومن المقرر أن تشهد زيارة أردوغان إلى الدوحة أيضا التوقيع "على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/-أردوغان-يفتتح-مصنعا-لصهر-الزنك-بشراكة-مع-قطر--1053559328.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/20/1037012022_50:0:3321:2453_1920x0_80_0_0_a4afd7d701bbaab2ee272a2633cb706f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تركيا, تميم بن حمد آل ثاني, أردوغان, قطر

أردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية

15:11 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 15:12 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / HANDOUTالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الاثنين، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يشارك أردوغان الذي يصل قطر بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
أردوغان يفتتح مصنعا لصهر الزنك بشراكة مع قطر
أمس, 17:14 GMT
وسيعقد اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا في الدوحة برئاسة أردوغان وآل ثاني، وبمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.
وبحسب البيان، سيناقش الاجتماع "الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها".
كما سيتبادل الجانبان التركي والقطري "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية".
ومن المقرر أن تشهد زيارة أردوغان إلى الدوحة أيضا التوقيع "على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:13 GMTلماذا علينا تجنب تشغيل المدفأة عند الذهاب للفراش؟... طبيب يكشف السبب
15:12 GMTقيس سعيد يأمر بتدقيق مالي في قنصليتي تونس بباريس وميلانو بعد أن عزل القنصلين
15:11 GMTأردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية
15:09 GMT"من أجل مستقبلنا المشترك"... الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتطوع
15:08 GMTالرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
15:03 GMTعسكريون صوماليون يعودون إلى مقديشو بعد إتمام تدريبات في تركيا
15:02 GMTسرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديو
14:57 GMTالصناعات الدفاعية التركية: نظام "سايبر" يمكن أن يتفوق على "إس-400"
14:56 GMTعالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى
14:55 GMTصحيفة: أشهر وكيل أعمال في العالم يقود صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
14:51 GMTما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟
14:49 GMTمدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"
14:35 GMTرئيس إسرائيل يتوعد إيران لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد
14:34 GMTنقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بعد التحقيق مع عمر كمال في تهمة الإساءة لمصر
14:31 GMTاكتشاف كوكب "الجحيم" من الحديد النقي بنصف صلب وآخر سائل... صور وفيديو
14:28 GMTالجالية الإثيوبية في لبنان: لا للتدخل الأمريكي في بلادنا
14:27 GMTالتحالف الدولي ضد "داعش" يوضح حقيقة استهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا
14:26 GMTالرئيس البرتغالي يصدر قرارا بحل البرلمان
14:20 GMTالسيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو
14:06 GMTالاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرف