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https://arabic.sputniknews.com/20211205/أعضاء-مجلس-العموم-البريطاني-يلوحون-باستخدام-الكلاب-البوليسية-بعد-اكتشاف-آثار-للكوكائين-بالبرلمان--1053586774.html
أعضاء مجلس العموم البريطاني يلوحون باستخدام "الكلاب البوليسية" بعد اكتشاف آثار للكوكايين بالبرلمان
أعضاء مجلس العموم البريطاني يلوحون باستخدام "الكلاب البوليسية" بعد اكتشاف آثار للكوكايين بالبرلمان
هدد كبار أعضاء البرلمان باستخدام الكلاب البوليسية في البرلمان في محاولة للحد من تعاطي المخدرات، وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجد التحقيق آثارًا للكوكايين في 11 من... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:05+0000
2021-12-05T14:06+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وشملت المواقع التي اكتشفت فيها علامات تعاطي غير قانوني للمخدرات، الحمام بالقرب من مكتبي بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، حسبما نشرته صحيفة "السنداي تايمز" اليوم الأحد.وقال رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، إنه "سيبلغ الشرطة بعد اكتشاف المخدرات داخل مراحيض في مبنى القصر نفسه ومبنى بورتكوليس المجاور، حيث توجد مكاتب للعديد من أعضاء البرلمان".وقال تشارلز ووكر، النائب عن حزب المحافظين، الذي يرأس لجنة إدارة مجلس العموم، للصحيفة: "لمجلس العموم تاريخ طويل في استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات، ولربما نحتاج الآن إلى توسيع نطاق صلاحيات الكلاب البوليسية، لتشمل تلك التي يمكنها اكتشاف المخدرات".ويأتي ذلك في الوقت الذي يكشف فيه رئيس الوزراء عن حملة جديدة لتعاطي المخدرات، ويهدد بمصادرة جوازات السفر ورخص القيادة لمستخدميها.ويُمنع الوصول إلى الأماكن التي تم اختبارها باستخدام مناديل مخدرة في عملية المسح، إلا لمن لديهم تصريح برلماني، أو الزائرين المسموح لهم بالدخول.وقال إنه يريد اتخاذ إجراءات "تتدخل في حياتهم" حيث اتهمهم بالتواطؤ في زيادة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/بريطانيا-ترفع-مستوى-التهديد-الإرهابي-في-البلاد-وتتوقع-هجوما-آخر-بعد-تفجير-ليفربول-1050712555.html
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بريطانيا, بوريس جونسون

أعضاء مجلس العموم البريطاني يلوحون باستخدام "الكلاب البوليسية" بعد اكتشاف آثار للكوكايين بالبرلمان

14:05 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 14:06 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / POOL
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هدد كبار أعضاء البرلمان باستخدام الكلاب البوليسية في البرلمان في محاولة للحد من تعاطي المخدرات، وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجد التحقيق آثارًا للكوكايين في 11 من أصل 12 موقعًا تم اختبارها.
وشملت المواقع التي اكتشفت فيها علامات تعاطي غير قانوني للمخدرات، الحمام بالقرب من مكتبي بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، حسبما نشرته صحيفة "السنداي تايمز" اليوم الأحد.
وقال رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، إنه "سيبلغ الشرطة بعد اكتشاف المخدرات داخل مراحيض في مبنى القصر نفسه ومبنى بورتكوليس المجاور، حيث توجد مكاتب للعديد من أعضاء البرلمان".
وقال تشارلز ووكر، النائب عن حزب المحافظين، الذي يرأس لجنة إدارة مجلس العموم، للصحيفة: "لمجلس العموم تاريخ طويل في استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات، ولربما نحتاج الآن إلى توسيع نطاق صلاحيات الكلاب البوليسية، لتشمل تلك التي يمكنها اكتشاف المخدرات".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يكشف فيه رئيس الوزراء عن حملة جديدة لتعاطي المخدرات، ويهدد بمصادرة جوازات السفر ورخص القيادة لمستخدميها.
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ويُمنع الوصول إلى الأماكن التي تم اختبارها باستخدام مناديل مخدرة في عملية المسح، إلا لمن لديهم تصريح برلماني، أو الزائرين المسموح لهم بالدخول.
وقال إنه يريد اتخاذ إجراءات "تتدخل في حياتهم" حيث اتهمهم بالتواطؤ في زيادة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
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