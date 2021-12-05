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https://arabic.sputniknews.com/20211205/أمريكا-تواصل-تزويد-أوكرانيا-بالفحم-بعد-توقف-الإمدادات-الروسية-1053593939.html
أمريكا تواصل تزويد أوكرانيا بالفحم بعد توقف الإمدادات الروسية
أمريكا تواصل تزويد أوكرانيا بالفحم بعد توقف الإمدادات الروسية
قالت شركة "دتيك إنيرجي" الأوكرانية التي تمتلك شركات إنتاج الفحم والغاز الطبيعي، إن ثاني سفنية من أصل سبع، وصلت إلى البلاد قادمة من الولايات المتحدة، اليوم... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:28+0000
2021-12-05T16:28+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "وصلت السفينة الثانية من طراز باناماكس إلى أوكرانيا محملة بالفحم الأمريكي، الحجم الإجمالي للشحنة الثانية هو 66 ألف طن".يأتي تسليم هذه الشحنة إلى أوكرانيا في إطار اتفاقيات بين شركة "DTEK" والموردين الدوليين بشأن استيراد سبع شحنات من الفحم من الولايات المتحدة وكولومبيا.وقال إيلدار سالييف الرئيس التنفيذي للشركة: "على الرغم من مواجهة تحديات التوافر وأسعار الطاقة القياسية في الأسواق العالمية، فإننا نرحب اليوم بالسفينة الثانية بالفحم من الولايات المتحدة".وأضاف: "في الأيام المقبلة، ستملأ احتياطيات محطات الطاقة الحرارية لدينا وسنؤمن الطاقة الأوكرانية، وسيبقى النظام مستقرا خلال فترات الذروة".وصلت أول سفينة تحمل فحما أمريكيا إلى أوكرانيا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تصل ثلاث حمولات أخرى إلى أوكرانيا في ديسمبر/ كانون الأول. يبلغ حجم الإمدادات الإجمالي نحو 470 ألف طن.وقال رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للطاقة والإسكان والمرافق، أندريه جيروس، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إن روسيا ستتوقف عن توريد الفحم الحراري لمحطات الطاقة الحرارية الأوكرانية اعتبارا من بداية نوفمبر.أخبرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وكالة "سبوتنيك" لاحقا، أن هذه الخطوة قد اتخذت نظرا لارتفاع الطلب المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/أوروبا-على-بعد-خطوة-من-الظلام-وتأمل-أن-تنقذها-روسيا-1053352776.html
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روسيا, اقتصاد, العالم, أوكرانيا

أمريكا تواصل تزويد أوكرانيا بالفحم بعد توقف الإمدادات الروسية

16:28 GMT 05.12.2021
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قالت شركة "دتيك إنيرجي" الأوكرانية التي تمتلك شركات إنتاج الفحم والغاز الطبيعي، إن ثاني سفنية من أصل سبع، وصلت إلى البلاد قادمة من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على متنها 66 ألف طن من الفحم.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "وصلت السفينة الثانية من طراز باناماكس إلى أوكرانيا محملة بالفحم الأمريكي، الحجم الإجمالي للشحنة الثانية هو 66 ألف طن".
يأتي تسليم هذه الشحنة إلى أوكرانيا في إطار اتفاقيات بين شركة "DTEK" والموردين الدوليين بشأن استيراد سبع شحنات من الفحم من الولايات المتحدة وكولومبيا.
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وقال إيلدار سالييف الرئيس التنفيذي للشركة: "على الرغم من مواجهة تحديات التوافر وأسعار الطاقة القياسية في الأسواق العالمية، فإننا نرحب اليوم بالسفينة الثانية بالفحم من الولايات المتحدة".
وأضاف: "في الأيام المقبلة، ستملأ احتياطيات محطات الطاقة الحرارية لدينا وسنؤمن الطاقة الأوكرانية، وسيبقى النظام مستقرا خلال فترات الذروة".
وصلت أول سفينة تحمل فحما أمريكيا إلى أوكرانيا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تصل ثلاث حمولات أخرى إلى أوكرانيا في ديسمبر/ كانون الأول. يبلغ حجم الإمدادات الإجمالي نحو 470 ألف طن.
وقال رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للطاقة والإسكان والمرافق، أندريه جيروس، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إن روسيا ستتوقف عن توريد الفحم الحراري لمحطات الطاقة الحرارية الأوكرانية اعتبارا من بداية نوفمبر.
أخبرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وكالة "سبوتنيك" لاحقا، أن هذه الخطوة قد اتخذت نظرا لارتفاع الطلب المحلي.
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