إحباط عملية تهريب 492 رأس غنم من الجزائر إلى تونس

وقالت حساب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عبر فيسبوك: "دورية مشتركة بين فرقتي الحدود البرية بالسراقية سيدي بوبكر والإرشاد الحدودي للحرس الوطني بأم العرائس تمكنت من ضبط 492 رأس غنم مهربة من القطر الجزائري".وأضاف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي أن عملية إحباط تهريب رؤوس الأغنام تمت أمس السبت، وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للرؤس المحجوز عليها بنحو 222 ألف دينار تونسي.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط تهريب مئات رؤوس الأغنام عبر الحدود بين تونس والجزائر.
وقالت حساب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عبر فيسبوك: "دورية مشتركة بين فرقتي الحدود البرية بالسراقية سيدي بوبكر والإرشاد الحدودي للحرس الوطني بأم العرائس تمكنت من ضبط 492 رأس غنم مهربة من القطر الجزائري".
وأضاف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي أن عملية إحباط تهريب رؤوس الأغنام تمت أمس السبت، وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للرؤس المحجوز عليها بنحو 222 ألف دينار تونسي.