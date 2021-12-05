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إحباط عملية تهريب 492 رأس غنم من الجزائر إلى تونس
إحباط عملية تهريب 492 رأس غنم من الجزائر إلى تونس
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط تهريب مئات رؤوس الأغنام عبر الحدود بين تونس والجزائر. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T17:36+0000
2021-12-05T17:36+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت حساب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عبر فيسبوك: "دورية مشتركة بين فرقتي الحدود البرية بالسراقية سيدي بوبكر والإرشاد الحدودي للحرس الوطني بأم العرائس تمكنت من ضبط 492 رأس غنم مهربة من القطر الجزائري".وأضاف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي أن عملية إحباط تهريب رؤوس الأغنام تمت أمس السبت، وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للرؤس المحجوز عليها بنحو 222 ألف دينار تونسي.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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أخبار تونس اليوم

إحباط عملية تهريب 492 رأس غنم من الجزائر إلى تونس

17:36 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsevأغنام
أغنام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط تهريب مئات رؤوس الأغنام عبر الحدود بين تونس والجزائر.
وقالت حساب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عبر فيسبوك: "دورية مشتركة بين فرقتي الحدود البرية بالسراقية سيدي بوبكر والإرشاد الحدودي للحرس الوطني بأم العرائس تمكنت من ضبط 492 رأس غنم مهربة من القطر الجزائري".
وأضاف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي أن عملية إحباط تهريب رؤوس الأغنام تمت أمس السبت، وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للرؤس المحجوز عليها بنحو 222 ألف دينار تونسي.
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