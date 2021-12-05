إحداها عربية... إيران تتخذ قرارا بشأن الدول التي شهدت تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"

وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد محمدي بخش، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة مع 7 دول واقعة في أفريقيا الجنوبية ومنع دخول المسافرين إليها، لتسجيلها إصابات بالمتحور الجديد"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد اعتماد اشتراطات مشددة للحيلولة دون وصول أوميكرون إلى إيران، تشمل تعليق الرحلات الجوية والتأكد من بطاقات التطعيم وإجراء فحص كورونا، مشيرا إلى أن قائمة حظر الرحلات مع الدول قد تشهد زيادة بقرار من اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا.ودعا القادمين من الدول التي سجلت إصابات بمتحور أوميكرون بالإضافة إلى بعض دول الجوار كالإمارات، تقديم فحص PCR، وتطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أن هذه الاشتراطات ستطبق حتى على المواطنيين الإيرانيين.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، حظر الرحلات الجوية مع الدول التي شهدت تسجيل إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد محمدي بخش، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة مع 7 دول واقعة في أفريقيا الجنوبية ومنع دخول المسافرين إليها، لتسجيلها إصابات بالمتحور الجديد"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأكد اعتماد اشتراطات مشددة للحيلولة دون وصول أوميكرون إلى إيران، تشمل تعليق الرحلات الجوية والتأكد من بطاقات التطعيم وإجراء فحص كورونا، مشيرا إلى أن قائمة حظر الرحلات مع الدول قد تشهد زيادة بقرار من اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا.
ودعا القادمين من الدول التي سجلت إصابات بمتحور أوميكرون بالإضافة إلى بعض دول الجوار كالإمارات، تقديم فحص PCR، وتطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أن هذه الاشتراطات ستطبق حتى على المواطنيين الإيرانيين.