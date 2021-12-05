إسرائيل: ارتفاع إصابات "أوميكرون" إلى 11

ومن بين المصابين 7 تلقوا جرعات اللقاح الثلاثة المضاد للفيروس. وعاد 5 من المصابين بـ "أوميكرون" من جنوب إفريقيا واثنان من فرنسا وواحد من مالاوي، وواحد من بريطانيا، وواحد من الولايات المتحدة.ويشتبه بشكل كبير في إصابة 24 إسرائيليا آخر بالمتحور الجديد، 12 منهم عادوا من الخارج مؤخرا.وقبل إعلان الصحة الإسرائيلية الأخير، كان عدد الإصابات المؤكدة بـ "أوميكرون" في إسرائيل 7.والاثنين الماضي، أغلقت إسرائيل حدودها أمام المواطنين الأجانب لمدة أسبوعين، وفقا لأمر اللجنة الحكومية بشأن فيروس كورونا، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا.
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا إلى 11.
ومن بين المصابين 7 تلقوا جرعات اللقاح الثلاثة المضاد للفيروس. وعاد 5 من المصابين بـ "أوميكرون" من جنوب إفريقيا واثنان من فرنسا وواحد من مالاوي، وواحد من بريطانيا، وواحد من الولايات المتحدة.
ويشتبه بشكل كبير في إصابة 24 إسرائيليا آخر بالمتحور الجديد، 12 منهم عادوا من الخارج مؤخرا.
5. מאומת לא מחוסן ששב מדרום אפריקה 6. מאומת לא מחוסן ששב מדרום אפריקה 7. מאומת לא מחוסן ששב מדרום אפריקה 8. מאומת מחוסן פייזר כולל בוסטר ששב מצרפת 9. מאומת מחוסן פייזר כולל בוסטר ששב מצרפת 10. מאומת מחוסן מודרנה כולל בוסטר ששב מארה"ב