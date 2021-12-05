https://arabic.sputniknews.com/20211205/إسرائيل-تطلق-سراح-الفسفوس-بعد-131-يوما-من-الإضراب-عن-الطعام-1053582532.html

إسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام

إسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام

أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، سراح الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس عقب تعليق إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة 131 يوما. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T12:47+0000

2021-12-05T12:47+0000

2021-12-05T12:47+0000

أسرى فلسطينيون

اعتقال

إسرائيل

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رام الله - سبوتنيك. وكان الفسفوس قد علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.وبدأ الأسير الفلسطيني البالغ من العمر 31 عاما إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب استمرار اعتقاله الإداري.وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت الفسفوس، المتحدر من دورا بالخليل في الضفة الغربية، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما بدون توجيه تهمة واضحة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما.وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة حيث تم تحويل المئات للاعتقال الإداري من دون إبداء أسباب.وشهدت السنوات الماضية العديد من الإضرابات الفردية عن الطعام الذي خاضها أسرى فلسطينيين، ضد سياسية الاعتقال الإداري، حيث رضخت إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب أسرى، منهم إسماعيل علي أخضر عدنان ومحمود السرسك وآخرين.

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أسرى فلسطينيون, اعتقال, إسرائيل