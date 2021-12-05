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https://arabic.sputniknews.com/20211205/إسرائيل-تطلق-سراح-الفسفوس-بعد-131-يوما-من-الإضراب-عن-الطعام-1053582532.html
إسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام
إسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام
أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، سراح الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس عقب تعليق إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة 131 يوما. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:47+0000
2021-12-05T12:47+0000
أسرى فلسطينيون
اعتقال
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وكان الفسفوس قد علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.وبدأ الأسير الفلسطيني البالغ من العمر 31 عاما إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب استمرار اعتقاله الإداري.وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت الفسفوس، المتحدر من دورا بالخليل في الضفة الغربية، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما بدون توجيه تهمة واضحة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما.وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة حيث تم تحويل المئات للاعتقال الإداري من دون إبداء أسباب.وشهدت السنوات الماضية العديد من الإضرابات الفردية عن الطعام الذي خاضها أسرى فلسطينيين، ضد سياسية الاعتقال الإداري، حيث رضخت إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب أسرى، منهم إسماعيل علي أخضر عدنان ومحمود السرسك وآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/رئيس-نادي-الأسير-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-الحالة-الصحية-للأسرى-داخل-السجون-الإسرائيلية-1050741942.html
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أسرى فلسطينيون, اعتقال, إسرائيل

إسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام

12:47 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLIالفلسطيني أحمد مناصرة
الفلسطيني أحمد مناصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
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أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، سراح الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس عقب تعليق إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة 131 يوما.
رام الله - سبوتنيك. وكان الفسفوس قد علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.
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وبدأ الأسير الفلسطيني البالغ من العمر 31 عاما إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب استمرار اعتقاله الإداري.
وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت الفسفوس، المتحدر من دورا بالخليل في الضفة الغربية، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما بدون توجيه تهمة واضحة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة حيث تم تحويل المئات للاعتقال الإداري من دون إبداء أسباب.
وشهدت السنوات الماضية العديد من الإضرابات الفردية عن الطعام الذي خاضها أسرى فلسطينيين، ضد سياسية الاعتقال الإداري، حيث رضخت إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب أسرى، منهم إسماعيل علي أخضر عدنان ومحمود السرسك وآخرين.
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