تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إعلام-مليارا-دولار-في-3-سنوات-مكاسب-متوقعة-للسعودية-من-تنظيم-سباق-فورمولا-1053592786.html
إعلام: مليارا دولار في 3 سنوات.. مكاسب متوقعة للسعودية من تنظيم سباق فورمولا
إعلام: مليارا دولار في 3 سنوات.. مكاسب متوقعة للسعودية من تنظيم سباق فورمولا
قالت تقارير إعلامية إن المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تجني ملياري دولار، في 3 سنوات، من تنظيم سباق فورمولا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:55+0000
2021-12-05T15:55+0000
سباق فورمولا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104349/85/1043498588_0:133:1955:1233_1920x0_80_0_0_ddf679284ee5c20f23f264ae007eb689.jpg
فحسب جريدة عكاظ السعودية، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية مكاسب تصل إلى ملياري دولار في السنوات الثلاث القادمة، جراء استضافتها سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا.ويندرج سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا، تحت برنامج "جودة الحياة"، حيث سينطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على حلبة كورنيش جدة ضمن منافسات الجولة 21، وهي الجولة قبل الأخيرة.وفيما يشارك في السباق "20 متسابقاً يمثلون 10 فرق"، تحظى جولاته بمتابعات كبيرة، حيث يتابعه سنوياً "عبر شاشات التلفزيون 1.8 مليار شخص، 500 مليون مشاهد لكل سباق، بمعدل 200 ألف في كل جولة، و40 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي".يشار إلى أن البحرين قد جنت من تنظيمها مثل تلك السباقات أرباحا كبيرة، ففي العام 2004، حققت 110 ملايين دولار، وفي 2005 حققت 160 مليون دولار، في حين وصلت في 2006 إلى 349 مليون دولار، وفي عام 2008 بلغت قيمة أرباحها 650 مليون دولار.وكانت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، قد نشرت مقالا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشارت فيه إلى أن الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، دافع عن قرار استضافة السباقات في قطر والمملكة العربية السعودية، على الرغم من الانتقادات لسجلات الدول الخليجية في مجال حقوق الإنسان.وأشرف مدير فريق فيراري السابق تشيس على اتفاقية العقود مع كلا البلدين والتي ستشهد استضافتهما لأحداث الجائزة الكبرى لمدة عقد على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20191201/ولي-العهد-السعودي-يحضر-الجولة-الختمامية-لسباقالفورميلا-1-في-أبوظبي-فيديو-1043579361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104349/85/1043498588_67:0:1888:1366_1920x0_80_0_0_cf27ba2e2c3a41050a9a07d556b7fe60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سباق فورمولا

إعلام: مليارا دولار في 3 سنوات.. مكاسب متوقعة للسعودية من تنظيم سباق فورمولا

15:55 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تجني ملياري دولار، في 3 سنوات، من تنظيم سباق فورمولا.
فحسب جريدة عكاظ السعودية، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية مكاسب تصل إلى ملياري دولار في السنوات الثلاث القادمة، جراء استضافتها سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا.
لويس هاملتون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2019
ولي العهد السعودي يحضر الجولة الختامية لسباق"الفورميلا 1" في أبوظبي... فيديو
1 ديسمبر 2019, 15:59 GMT
ويندرج سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا، تحت برنامج "جودة الحياة"، حيث سينطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على حلبة كورنيش جدة ضمن منافسات الجولة 21، وهي الجولة قبل الأخيرة.
وفيما يشارك في السباق "20 متسابقاً يمثلون 10 فرق"، تحظى جولاته بمتابعات كبيرة، حيث يتابعه سنوياً "عبر شاشات التلفزيون 1.8 مليار شخص، 500 مليون مشاهد لكل سباق، بمعدل 200 ألف في كل جولة، و40 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
يشار إلى أن البحرين قد جنت من تنظيمها مثل تلك السباقات أرباحا كبيرة، ففي العام 2004، حققت 110 ملايين دولار، وفي 2005 حققت 160 مليون دولار، في حين وصلت في 2006 إلى 349 مليون دولار، وفي عام 2008 بلغت قيمة أرباحها 650 مليون دولار.
وكانت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، قد نشرت مقالا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشارت فيه إلى أن الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، دافع عن قرار استضافة السباقات في قطر والمملكة العربية السعودية، على الرغم من الانتقادات لسجلات الدول الخليجية في مجال حقوق الإنسان.
وأشرف مدير فريق فيراري السابق تشيس على اتفاقية العقود مع كلا البلدين والتي ستشهد استضافتهما لأحداث الجائزة الكبرى لمدة عقد على الأقل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:56 GMTمؤتمر الحوار المتوسطي يمتدح التجربة الجزائرية
16:43 GMTشركة "ترامب" الإعلامية تجمع مليار دولار من المستثمرين لبدء أعمالها
16:40 GMTغدا الاثنين... تحذيرات من رياح تتجاوز سرعتها 90 كم على سواحل 5 ولايات جزائرية
16:37 GMTغروشكو: الاتهامات لروسيا بعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك "سخيفة"
16:35 GMTمحكمة استئناف سبها ترفض طعن مفوضية الانتخابات وتلزمها بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة
16:33 GMTالأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة تؤثر على الطرق صباح غد الاثنين
16:31 GMTالبحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
16:30 GMTنواب كويتيون يتوعدون بإصدار"قانون للعفو الشامل" إذا تم تجميد "لجنة العفو"
16:28 GMTأمريكا تواصل تزويد أوكرانيا بالفحم بعد توقف الإمدادات الروسية
16:23 GMTالهند تطور صاروخا مجنحا سرعته 3 آلاف كيلومتر في الساعة… صور
16:21 GMTمهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو
16:07 GMTإكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول
15:59 GMTمن دبي إلى أبو ظبي في 50 دقيقة... الإمارات تطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية
15:56 GMTالبحرين تصدر بيانا للتضامن مع السعودية ضد الاعتداء عليها بالطائرات المسيرة
15:55 GMTإعلام: مليارا دولار في 3 سنوات.. مكاسب متوقعة للسعودية من تنظيم سباق فورمولا
15:53 GMTجيمس بوند يعود من جديد... العميل 007 يدخل منازلكم في آخر مهماته
15:50 GMTمكتشف سلالة "أوميكرون" يحذر من سرعة تطور فيروس كورونا
15:48 GMTالملك سلمان يبعث رسائل خطية إلى ثلاثة زعماء في الخليج
15:32 GMTكرات النار تتساقط من مستشفى مصري إثر حريق هائل... فيديو
15:26 GMTإحداها عربية... إيران تتخذ قرارا بشأن الدول التي شهدت تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"