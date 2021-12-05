إعلام: مليارا دولار في 3 سنوات.. مكاسب متوقعة للسعودية من تنظيم سباق فورمولا

فحسب جريدة عكاظ السعودية، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية مكاسب تصل إلى ملياري دولار في السنوات الثلاث القادمة، جراء استضافتها سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا.ويندرج سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا، تحت برنامج "جودة الحياة"، حيث سينطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على حلبة كورنيش جدة ضمن منافسات الجولة 21، وهي الجولة قبل الأخيرة.وفيما يشارك في السباق "20 متسابقاً يمثلون 10 فرق"، تحظى جولاته بمتابعات كبيرة، حيث يتابعه سنوياً "عبر شاشات التلفزيون 1.8 مليار شخص، 500 مليون مشاهد لكل سباق، بمعدل 200 ألف في كل جولة، و40 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي".يشار إلى أن البحرين قد جنت من تنظيمها مثل تلك السباقات أرباحا كبيرة، ففي العام 2004، حققت 110 ملايين دولار، وفي 2005 حققت 160 مليون دولار، في حين وصلت في 2006 إلى 349 مليون دولار، وفي عام 2008 بلغت قيمة أرباحها 650 مليون دولار.وكانت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، قد نشرت مقالا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشارت فيه إلى أن الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، دافع عن قرار استضافة السباقات في قطر والمملكة العربية السعودية، على الرغم من الانتقادات لسجلات الدول الخليجية في مجال حقوق الإنسان.وأشرف مدير فريق فيراري السابق تشيس على اتفاقية العقود مع كلا البلدين والتي ستشهد استضافتهما لأحداث الجائزة الكبرى لمدة عقد على الأقل.
ويندرج سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا، تحت برنامج "جودة الحياة"، حيث سينطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على حلبة كورنيش جدة ضمن منافسات الجولة 21، وهي الجولة قبل الأخيرة.
وفيما يشارك في السباق "20 متسابقاً يمثلون 10 فرق"، تحظى جولاته بمتابعات كبيرة، حيث يتابعه سنوياً "عبر شاشات التلفزيون 1.8 مليار شخص، 500 مليون مشاهد لكل سباق، بمعدل 200 ألف في كل جولة، و40 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
يشار إلى أن البحرين قد جنت من تنظيمها مثل تلك السباقات أرباحا كبيرة، ففي العام 2004، حققت 110 ملايين دولار، وفي 2005 حققت 160 مليون دولار، في حين وصلت في 2006 إلى 349 مليون دولار، وفي عام 2008 بلغت قيمة أرباحها 650 مليون دولار.
وكانت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، قد نشرت مقالا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشارت فيه إلى أن الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، دافع عن قرار استضافة السباقات في قطر والمملكة العربية السعودية، على الرغم من الانتقادات لسجلات الدول الخليجية في مجال حقوق الإنسان.
وأشرف مدير فريق فيراري السابق تشيس على اتفاقية العقود مع كلا البلدين والتي ستشهد استضافتهما لأحداث الجائزة الكبرى لمدة عقد على الأقل.