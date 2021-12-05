تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إكسبريس-مقدار-غرامين-يوميا-من-هذه-المادة-يمكنه-أن-يخفض-نسبة-الكوليسترول-1053592362.html
إكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول
إكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول
يتجاهل الكثيرون حقيقة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في دمهم، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر لا يمكن تداركها وصولا إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:07+0000
2021-12-05T16:07+0000
أمراض القلب
السكتة الدماغية
الكوليسترول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048582713_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_6cb6aab3bc92162a8a116cc87fef2388.jpg
وهناك كوليسترول جيد وكوليسترول سيء. يسمى الكوليسترول الجيد البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو يمتص الكوليسترول الضار ويعيده إلى الكبد ليطرده من الجسم.على النقيض من ذلك، يسمى الكوليسترول الضار بالبروتين الدهني منخفض الكثافة، ويلتصق بجدران الأوعية الدموية، مكونا لويحات، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.لكن الخبر الجيد، أن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يحد من ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم.وبحسب موقع إكسبريس البريطاني فإن دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد عن الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول، توصلت إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.وجد الباحثون على وجه التحديد أن استهلاك غرامين فقط من الستيرولات النباتية أو الستانول يوميا، يمكنها "خفض نسبة الكوليسترول الضار بنحو 10 بالمائة".والستيرولات والستانول عبارة عن مجموعة من المركبات الموجودة في أغشية الخلايا النباتية.تعمل هذه المركبات مع الجسم لتقليل كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها في الأمعاء وإرسال المزيد منه إلى البراز.يتواجد الستيرول والستانول بسهولة في الأطعمة المتوفرة في السوبر ماركت المحلي، ويمكن العثور عليها في الأطعمة النباتية مثل الخضار والزيوت والبذور، والفول والعدس وبعض الحبوب.لكن الستيرولات والستانول ليست المواد الوحيدة المتاحة لخفض الكوليسترول، فوفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يعد الشوفان طريقة جيدة أخرى لخفض نسبة الكوليسترول الضار لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تقلل من امتصاص الكوليسترول في الأوعية الدموية.وبخلاف الشوفان، حاول دمج بعض الشعير والحبوب الكاملة الأخرى في نظامك الغذائي بسبب محتواها من الألياف القابلة للذوبان.وتعد الفاصولياء والبازلاء، من الوسائل القوية عندما يتعلق الأمر بخفض نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى الفواكه الحمضية والتفاح والعنب والفراولة نظرا لاحتوائها على البكتين، وهو نوع آخر من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض نسبة الكوليسترول.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/شعور-في-مؤخرة-الرأس-والظهر-قد-يكون-تحذيرا-من-ارتفاع-الكوليسترول-1053552313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048582713_0:320:853:960_1920x0_80_0_0_f1f7edfd8ef9a130addbc9210bc4c186.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أمراض القلب, السكتة الدماغية, الكوليسترول

إكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول

16:07 GMT 05.12.2021
CC0 / Pixabay/ Ragabz / حساء (شوربة) العدس - حساء مشهور في العديد من دول الوطن العربي وخاصة في فصل الشتاء.
حساء (شوربة) العدس - حساء مشهور في العديد من دول الوطن العربي وخاصة في فصل الشتاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
تابعنا عبر
يتجاهل الكثيرون حقيقة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في دمهم، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر لا يمكن تداركها وصولا إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وهناك كوليسترول جيد وكوليسترول سيء. يسمى الكوليسترول الجيد البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو يمتص الكوليسترول الضار ويعيده إلى الكبد ليطرده من الجسم.
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
شعور في مؤخرة الرأس والظهر قد يكون تحذيرا من ارتفاع الكوليسترول
أمس, 14:34 GMT
على النقيض من ذلك، يسمى الكوليسترول الضار بالبروتين الدهني منخفض الكثافة، ويلتصق بجدران الأوعية الدموية، مكونا لويحات، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
لكن الخبر الجيد، أن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يحد من ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم.
وبحسب موقع إكسبريس البريطاني فإن دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد عن الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول، توصلت إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.
وجد الباحثون على وجه التحديد أن استهلاك غرامين فقط من الستيرولات النباتية أو الستانول يوميا، يمكنها "خفض نسبة الكوليسترول الضار بنحو 10 بالمائة".
والستيرولات والستانول عبارة عن مجموعة من المركبات الموجودة في أغشية الخلايا النباتية.
تعمل هذه المركبات مع الجسم لتقليل كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها في الأمعاء وإرسال المزيد منه إلى البراز.
يتواجد الستيرول والستانول بسهولة في الأطعمة المتوفرة في السوبر ماركت المحلي، ويمكن العثور عليها في الأطعمة النباتية مثل الخضار والزيوت والبذور، والفول والعدس وبعض الحبوب.
لكن الستيرولات والستانول ليست المواد الوحيدة المتاحة لخفض الكوليسترول، فوفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يعد الشوفان طريقة جيدة أخرى لخفض نسبة الكوليسترول الضار لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تقلل من امتصاص الكوليسترول في الأوعية الدموية.
وبخلاف الشوفان، حاول دمج بعض الشعير والحبوب الكاملة الأخرى في نظامك الغذائي بسبب محتواها من الألياف القابلة للذوبان.
وتعد الفاصولياء والبازلاء، من الوسائل القوية عندما يتعلق الأمر بخفض نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى الفواكه الحمضية والتفاح والعنب والفراولة نظرا لاحتوائها على البكتين، وهو نوع آخر من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض نسبة الكوليسترول.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:56 GMTمؤتمر الحوار المتوسطي يمتدح التجربة الجزائرية
16:43 GMTشركة "ترامب" الإعلامية تجمع مليار دولار من المستثمرين لبدء أعمالها
16:40 GMTغدا الاثنين... تحذيرات من رياح تتجاوز سرعتها 90 كم على سواحل 5 ولايات جزائرية
16:37 GMTغروشكو: الاتهامات لروسيا بعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك "سخيفة"
16:35 GMTمحكمة استئناف سبها ترفض طعن مفوضية الانتخابات وتلزمها بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة
16:33 GMTالأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة تؤثر على الطرق صباح غد الاثنين
16:31 GMTالبحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
16:30 GMTنواب كويتيون يتوعدون بإصدار"قانون للعفو الشامل" إذا تم تجميد "لجنة العفو"
16:28 GMTأمريكا تواصل تزويد أوكرانيا بالفحم بعد توقف الإمدادات الروسية
16:23 GMTالهند تطور صاروخا مجنحا سرعته 3 آلاف كيلومتر في الساعة… صور
16:21 GMTمهاجرون ينظمون مسيرة احتجاجية على الحدود البيلاروسية البولندية... فيديو
16:07 GMTإكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول
15:59 GMTمن دبي إلى أبو ظبي في 50 دقيقة... الإمارات تطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية
15:56 GMTالبحرين تصدر بيانا للتضامن مع السعودية ضد الاعتداء عليها بالطائرات المسيرة
15:55 GMTإعلام: مليارا دولار في 3 سنوات.. مكاسب متوقعة للسعودية من تنظيم سباق فورمولا
15:53 GMTجيمس بوند يعود من جديد... العميل 007 يدخل منازلكم في آخر مهماته
15:50 GMTمكتشف سلالة "أوميكرون" يحذر من سرعة تطور فيروس كورونا
15:48 GMTالملك سلمان يبعث رسائل خطية إلى ثلاثة زعماء في الخليج
15:32 GMTكرات النار تتساقط من مستشفى مصري إثر حريق هائل... فيديو
15:26 GMTإحداها عربية... إيران تتخذ قرارا بشأن الدول التي شهدت تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"