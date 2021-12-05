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https://arabic.sputniknews.com/20211205/إنقاذ-طيار-مسن-ألماني-بعد-اصطدام-طائرته-بشاحنة-ضخمةصور-1053572145.html
إنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة...صور
إنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة...صور
هبط مواطن ألماني بطائرة صغيرة ذات محرك واحد على الجسر واصطدم بشاحنة ضخمة، في أعقاب رسالة نشرتها الخدمة الصحفية لشرطة مدينة بيرماسينس. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T07:48+0000
2021-12-05T07:48+0000
2021-12-05T07:48+0000
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كان الطيار يبلغ من العمر 72 عامًا، وخلال الحادث، أدرك الرجل فجأة أن الطائرة كانت في حالة طارئة، وقرر هبوطها بشكل عاجل على جزء من الطريق السريع وبلغ ارتفاعها وقتها حوالي 100 متر.أدى الهبوط الاضطراري إلى وقوع الحادث، حيث اصطدمت الطائرة بشاحنة ضخمة وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم يصب سائق الشاحنة.ووفقًا لمنشور قسم شرطة المنطقة على "Twitter"، تمت استعادة حركة المرور على الطريق السريع بالكامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, العالم, منوعات
إنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة...صور
هبط مواطن ألماني بطائرة صغيرة ذات محرك واحد على الجسر واصطدم بشاحنة ضخمة، في أعقاب رسالة نشرتها الخدمة الصحفية لشرطة مدينة بيرماسينس.
كان الطيار يبلغ من العمر 72 عامًا، وخلال الحادث، أدرك الرجل فجأة أن الطائرة كانت في حالة طارئة، وقرر هبوطها بشكل عاجل على جزء من الطريق السريع وبلغ ارتفاعها وقتها حوالي 100 متر.
أدى الهبوط الاضطراري إلى وقوع الحادث، حيث اصطدمت الطائرة بشاحنة ضخمة وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم يصب سائق الشاحنة.
ووفقًا لمنشور قسم شرطة المنطقة على "Twitter"، تمت استعادة حركة المرور على الطريق السريع بالكامل.