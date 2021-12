إنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة...صور

Derzeit kommt es auf der #A62 zu einer #Vollsperrung der Autobahn in Höhe #Thaleischweiler_Fröschen. Ein #Ultraleichtflugzeug stieß auf der Autobahn mit einem LKW zusammen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen an Polizei Pirmasens 06331 520-440 (*PvD) pic.twitter.com/WH5mS0qxP0