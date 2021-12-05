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https://arabic.sputniknews.com/20211205/إيران-تستعد-لإطلاق-4-أقمار-صناعية-1053574897.html
إيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية
إيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية
دخلت أربعة أقمار صناعية إيرانية، اليوم الأحد، مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:47+0000
2021-12-05T09:47+0000
قمر صناعي
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن هذه الأقمار الصناعية هي "ظفر 2" و "ناهيد 2 و1" و "بارس 1"، وذلك بالتوازي مع خضوع كتلة النقل المداري "سامان" والمحرك الفضائي "آرش" لاختبارات نهائية.وأوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية الإيرانية الأربعة والمحرك الفضائي وكتلة النقل المداري للقمر الصناعي من أهم الإنجازات التي حققتها صناعة الفضاء الإيرانية المهمة، خلال العامين الماضيين.وأكدت أنه بدأت صناعة القمر الصناعي "ظفر 2" قبل 8 سنوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية بنسبة 95 في المائة، وهي النسخة الحديثة من القمر الصناعي "ظفر 1" وتنتظر الإطلاق منذ سنتين، ومن مميزاته أن الدقة المكانية لكاميراته تبلغ 16 مترا.ويخصص القمر الصناعي "ناهيد 1" للبحوث العلمية، وتم تزويده بلوحين قابلين للسحب من الألواح الشمسية، ومهامه الاتصالات وتبادل المعلومات مع المحطات الأرضية، وهو مزود بكاميرا للاستشعار عن بعد.أما عن القمر الصناعي "ناهيد 2" فهو مخصص للاتصالات، ويبلغ وزنه 100 كغ، وانتهى صنعه أواخر العام الماضي الإيراني، ومهمته تتمثل في التركيز على تنمية واختبار التقنيات المهمة، واختبار مواقع البث لإشارات الراديو المستقلة.ويعتبر القمر الصناعي "بارس 1" الخطوة الأولى في تصميم وبناء أقمار الاستشعار عن بعد، وتم استخدام حمولات مختلفة ذات دقة متوسطة في هذا القمر الصناعي الإيراني، بهدف تنفيذ مراحل تطوير التكنولوجيا لمهمة القياس النهائية.
https://arabic.sputniknews.com/20210203/وزير-الاتصالات-الإيراني-إيران-ستصبح-ضمن-الدول-الخمس-الأولى-عالميا-بمجال-الفضاء-1047991118.html
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قمر صناعي, إيران

إيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية

09:47 GMT 05.12.2021
© Fotolia / Andrey Armyagovقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Fotolia / Andrey Armyagov
تابعنا عبر
دخلت أربعة أقمار صناعية إيرانية، اليوم الأحد، مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن هذه الأقمار الصناعية هي "ظفر 2" و "ناهيد 2 و1" و "بارس 1"، وذلك بالتوازي مع خضوع كتلة النقل المداري "سامان" والمحرك الفضائي "آرش" لاختبارات نهائية.
صاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2021
وزير الاتصالات الإيراني: إيران ستصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال الفضاء
3 فبراير, 07:04 GMT
وأوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية الإيرانية الأربعة والمحرك الفضائي وكتلة النقل المداري للقمر الصناعي من أهم الإنجازات التي حققتها صناعة الفضاء الإيرانية المهمة، خلال العامين الماضيين.
وأكدت أنه بدأت صناعة القمر الصناعي "ظفر 2" قبل 8 سنوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية بنسبة 95 في المائة، وهي النسخة الحديثة من القمر الصناعي "ظفر 1" وتنتظر الإطلاق منذ سنتين، ومن مميزاته أن الدقة المكانية لكاميراته تبلغ 16 مترا.
ويخصص القمر الصناعي "ناهيد 1" للبحوث العلمية، وتم تزويده بلوحين قابلين للسحب من الألواح الشمسية، ومهامه الاتصالات وتبادل المعلومات مع المحطات الأرضية، وهو مزود بكاميرا للاستشعار عن بعد.
أما عن القمر الصناعي "ناهيد 2" فهو مخصص للاتصالات، ويبلغ وزنه 100 كغ، وانتهى صنعه أواخر العام الماضي الإيراني، ومهمته تتمثل في التركيز على تنمية واختبار التقنيات المهمة، واختبار مواقع البث لإشارات الراديو المستقلة.
ويعتبر القمر الصناعي "بارس 1" الخطوة الأولى في تصميم وبناء أقمار الاستشعار عن بعد، وتم استخدام حمولات مختلفة ذات دقة متوسطة في هذا القمر الصناعي الإيراني، بهدف تنفيذ مراحل تطوير التكنولوجيا لمهمة القياس النهائية.
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