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https://arabic.sputniknews.com/20211205/إيهود-باراك-يكشف-عن-فرصة-ذهبية-أهدرها-نتنياهو-بشأن-إيران-1053574492.html
إيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران
إيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران
كشف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد، عن فرصة ذهبية أهدرها سلفه، بنيامين نتنياهو، بشأن إيران. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:41+0000
2021-12-05T09:41+0000
إيران
إسرائيل
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ونشر باراك مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أكد من خلاله أن نتنياهو أهدر فرصة ذهبية كانت تقضي، وبشدة، بتعظيم قوة إسرائيل وتسلحها بوسائل تمكنها من هجوم مستقل ضد النووي الإيراني، حينما اصطدم بالإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما.وعزا إيهود باراك هذا الاصطدام إلى معارضة نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في شهر يوليو/تموز من العام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، حيث حمّل باراك، نتنياهو، مسؤولية تعمده الاصطدام بأوباما، وهو الأمر الذي سمح لإيران الوصول والتقدم إلى "دولة عتبة نووية".وذكر باراك أن نتنياهو، أو حتى رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت يطلقان تصريحات جوفاء دون فائدة، متوقعا عدم وجود خطة أمريكية أو إسرائيلية لمهاجمة إيران، معتبرا إياه إخفاقا إسرائيليا واضحا، وإن أرجعه إلى نتنياهو، وليس لنفتالي بينيت.وشدد إيهود باراك على ضرورة التنسيق الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي في أي خطوة تتعلق بإيران، عسكريا أو سياسيا، بدعوى أنه الأفضل لبلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/هل-تسعى-إيران-للحصول-على-أسلحة-نووية-لتدمير-إسرائيل-إيهود-باراك-يرد-1053572709.html
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إيران, إسرائيل

إيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران

09:41 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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كشف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد، عن فرصة ذهبية أهدرها سلفه، بنيامين نتنياهو، بشأن إيران.
ونشر باراك مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أكد من خلاله أن نتنياهو أهدر فرصة ذهبية كانت تقضي، وبشدة، بتعظيم قوة إسرائيل وتسلحها بوسائل تمكنها من هجوم مستقل ضد النووي الإيراني، حينما اصطدم بالإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما.
إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.. إيهود باراك يرد
08:13 GMT
وعزا إيهود باراك هذا الاصطدام إلى معارضة نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في شهر يوليو/تموز من العام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، حيث حمّل باراك، نتنياهو، مسؤولية تعمده الاصطدام بأوباما، وهو الأمر الذي سمح لإيران الوصول والتقدم إلى "دولة عتبة نووية".
وذكر باراك أن نتنياهو، أو حتى رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت يطلقان تصريحات جوفاء دون فائدة، متوقعا عدم وجود خطة أمريكية أو إسرائيلية لمهاجمة إيران، معتبرا إياه إخفاقا إسرائيليا واضحا، وإن أرجعه إلى نتنياهو، وليس لنفتالي بينيت.
وشدد إيهود باراك على ضرورة التنسيق الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي في أي خطوة تتعلق بإيران، عسكريا أو سياسيا، بدعوى أنه الأفضل لبلاده.
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