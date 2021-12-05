https://arabic.sputniknews.com/20211205/إيهود-باراك-يكشف-عن-فرصة-ذهبية-أهدرها-نتنياهو-بشأن-إيران-1053574492.html

إيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران

إيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران

كشف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد، عن فرصة ذهبية أهدرها سلفه، بنيامين نتنياهو، بشأن إيران. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T09:41+0000

2021-12-05T09:41+0000

2021-12-05T09:41+0000

إيران

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/09/1043340960_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9f98fa37cc262bdb883d7047880ec8ec.jpg

ونشر باراك مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أكد من خلاله أن نتنياهو أهدر فرصة ذهبية كانت تقضي، وبشدة، بتعظيم قوة إسرائيل وتسلحها بوسائل تمكنها من هجوم مستقل ضد النووي الإيراني، حينما اصطدم بالإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما.وعزا إيهود باراك هذا الاصطدام إلى معارضة نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في شهر يوليو/تموز من العام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، حيث حمّل باراك، نتنياهو، مسؤولية تعمده الاصطدام بأوباما، وهو الأمر الذي سمح لإيران الوصول والتقدم إلى "دولة عتبة نووية".وذكر باراك أن نتنياهو، أو حتى رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت يطلقان تصريحات جوفاء دون فائدة، متوقعا عدم وجود خطة أمريكية أو إسرائيلية لمهاجمة إيران، معتبرا إياه إخفاقا إسرائيليا واضحا، وإن أرجعه إلى نتنياهو، وليس لنفتالي بينيت.وشدد إيهود باراك على ضرورة التنسيق الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي في أي خطوة تتعلق بإيران، عسكريا أو سياسيا، بدعوى أنه الأفضل لبلاده.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/هل-تسعى-إيران-للحصول-على-أسلحة-نووية-لتدمير-إسرائيل-إيهود-باراك-يرد-1053572709.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, إسرائيل