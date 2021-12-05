الأردن... سحب كريم تجميل من الأسواق بسبب خطورته

وعملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن على حصر وسحب جميع التشغيلات المتداولة بالسوق المحلي للكريم التجميلي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي تضم نقابة الصيادلة ومستوري مواد التجميل، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وأكد مدير عام الهيئة، نزار محمود مهيدات، أن نتائج التحليل المعملي كشفت احتواء كريم التجميل على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها، و"هو ما قد يشكل خطورة على صحة مستخدميه"، بحسب قوله.
قررت السلطات الأردنية سحب كريم تجميل من أسواقها، كما أوقفت استيراده من الخارج، لكون مادة الزئبق الموجودة فيه تتجاوز الحدود الآمنة المسوح بها.
وعملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن على حصر وسحب جميع التشغيلات المتداولة بالسوق المحلي للكريم التجميلي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي تضم نقابة الصيادلة ومستوري مواد التجميل، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.