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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الأردن--الحبس-3-سنوات-لـ5-موظفين-في-حادث-مستشفى-السلط-1053577155.html
الأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
الأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، حكما بالحبس 3 سنوات مع الغرامة المالية لخمسة موظفين حكوميين، في قضية حادث مستشفى السلط. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:37+0000
2021-12-05T10:37+0000
2021-12-05T10:37+0000
محكمة
الأردن
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وأدى نفاد الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس/آذار الماضي، إلى وفاة 10 مرضى.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، أن محكمة صلح جزاء عمان أدانت 4 مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.وأعلنت المحكمة براءة 8 متهمين في القضية، لكن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز الموظفين المحكوم عليهم، المدير ومساعده السابقين للمستشفى، عبد الرزاق الخشمان وخالد الخرابشة.وكانت النيابة العامة أغلقت التحقيق بالحادث في 21 من مارس/آذار الماضي، بعد توقيف 13 متهما، لتبدأ جلسات المحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عمان.وأدى حادث مستشفى السلط إلى إقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات عقب إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/12-خبيرا-يدلون-بشهادتهم-في-قضية-مستشفى-السلط-الأردني-1050096319.html
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محكمة, الأردن
الأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، حكما بالحبس 3 سنوات مع الغرامة المالية لخمسة موظفين حكوميين، في قضية حادث مستشفى السلط.
وأدى نفاد الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس/آذار الماضي، إلى وفاة 10 مرضى.
وذكرت
وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)
، أن محكمة صلح جزاء عمان أدانت 4 مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت المحكمة براءة 8 متهمين في القضية، لكن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز الموظفين المحكوم عليهم، المدير ومساعده السابقين للمستشفى، عبد الرزاق الخشمان وخالد الخرابشة.
وكانت النيابة العامة أغلقت التحقيق بالحادث في 21 من مارس/آذار الماضي، بعد توقيف 13 متهما، لتبدأ
جلسات المحاكمة
أمام محكمة صلح جزاء عمان.
وأدى حادث مستشفى السلط إلى إقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات عقب إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.