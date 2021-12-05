تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الأردن--الحبس-3-سنوات-لـ5-موظفين-في-حادث-مستشفى-السلط-1053577155.html
الأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
الأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، حكما بالحبس 3 سنوات مع الغرامة المالية لخمسة موظفين حكوميين، في قضية حادث مستشفى السلط. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:37+0000
2021-12-05T10:37+0000
محكمة
الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048359465_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_8825a12c4fc393564fa2d06f5fbce0ca.jpg
وأدى نفاد الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس/آذار الماضي، إلى وفاة 10 مرضى.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، أن محكمة صلح جزاء عمان أدانت 4 مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.وأعلنت المحكمة براءة 8 متهمين في القضية، لكن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز الموظفين المحكوم عليهم، المدير ومساعده السابقين للمستشفى، عبد الرزاق الخشمان وخالد الخرابشة.وكانت النيابة العامة أغلقت التحقيق بالحادث في 21 من مارس/آذار الماضي، بعد توقيف 13 متهما، لتبدأ جلسات المحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عمان.وأدى حادث مستشفى السلط إلى إقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات عقب إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/12-خبيرا-يدلون-بشهادتهم-في-قضية-مستشفى-السلط-الأردني-1050096319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048359465_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_ae35ef0e03ca8e40abfd7e5bb5c8f344.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محكمة, الأردن

الأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط

10:37 GMT 05.12.2021
© REUTERS / STRINGERمستشفى السلط الحكومي
مستشفى السلط الحكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، حكما بالحبس 3 سنوات مع الغرامة المالية لخمسة موظفين حكوميين، في قضية حادث مستشفى السلط.
وأدى نفاد الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس/آذار الماضي، إلى وفاة 10 مرضى.
مستشفى السلط الحكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2021
12 خبيرا يدلون بشهادتهم في قضية مستشفى السلط الأردني
9 سبتمبر, 12:31 GMT
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، أن محكمة صلح جزاء عمان أدانت 4 مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت المحكمة براءة 8 متهمين في القضية، لكن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز الموظفين المحكوم عليهم، المدير ومساعده السابقين للمستشفى، عبد الرزاق الخشمان وخالد الخرابشة.
وكانت النيابة العامة أغلقت التحقيق بالحادث في 21 من مارس/آذار الماضي، بعد توقيف 13 متهما، لتبدأ جلسات المحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عمان.
وأدى حادث مستشفى السلط إلى إقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات عقب إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:42 GMTصحيفة أمريكية: الصين اتخذت القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة
10:40 GMTالإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الـ "إف 35" الأمريكية
10:37 GMTالأردن .. الحبس 3 سنوات لـ5 موظفين في حادث مستشفى السلط
10:34 GMTالسيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو
10:27 GMTمصر تستقبل نحو 4 ملايين جرعة لقاح من "أسترازينيكا"
10:20 GMTبينيت: حان الوقت لاستخدام وسائل مختلفة أمام إيران
10:17 GMTبشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا... فيديو
10:12 GMTمعلومات عن قاذف اللهب الروسي "شميل - إم"... صورة
10:04 GMTالصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
09:58 GMTمتطرفون بيض يتظاهرون في واشنطن ويطالبون بـ"استعادة أمريكا"
09:54 GMTقرقاش يتحدث عن مرحلة دقيقة بعد زيارة ماكرون للخليج
09:54 GMTوفد سوري رسمي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد
09:51 GMTجعجع: استقالة قرداحي ضربة قوية لحزب الله
09:47 GMTإيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية
09:43 GMTطائرة روسية "برمائية" تظهر كفاءة عالية... فيديو
09:41 GMTإيهود باراك يكشف عن فرصة ذهبية أهدرها نتنياهو بشأن إيران
09:38 GMTهل وصل متحور "أوميكرون" إلى العراق؟
09:35 GMTتويتر يوقف حسابات مستخدمين عن طريق الخطأ بعد "تقارير خبيثة"
09:33 GMT"كيو- إت"... تطبيق كويتي جديد للخدمات الصحية
09:19 GMTتقرير يكشف أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر طيران المسافرين