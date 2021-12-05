الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة تؤثر على الطرق صباح غد الاثنين

وقالت الأرصاد في بيان إنه يتوقع أن تسود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرو والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة من الساعة 5- 7 صباح غد الإثنين.ولفتت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يتوقع طقس بارد ليلا على جميع أنحاء البلاد.وأشارت إلى انتشار الأتربة العالقة نهار الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.وبحسب بيان الأرصاد، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق أقصى غرب البلاد.وفي وقت سابق اليوم، حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أن الشبورة المائية ستكون غدا الإثنين "هي الظاهرة المؤثرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية"، بحسب بوابة الأهرام المصرية.
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تسود أتربة غدا الاثنين نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع انخفاض في درجة الحرارة خلال ساعات الليل.
وقالت الأرصاد في بيان إنه يتوقع أن تسود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرو والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة من الساعة 5- 7 صباح غد الإثنين.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يتوقع طقس بارد ليلا على جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلى انتشار الأتربة العالقة نهار الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وبحسب بيان الأرصاد، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق أقصى غرب البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أن الشبورة المائية ستكون غدا الإثنين "هي الظاهرة المؤثرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية"، بحسب بوابة الأهرام المصرية.