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الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة تؤثر على الطرق صباح غد الاثنين
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة تؤثر على الطرق صباح غد الاثنين
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تسود أتربة غدا الاثنين نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع انخفاض في درجة الحرارة خلال ساعات... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:33+0000
2021-12-05T16:33+0000
حالة الطقس الآن
الأرصاد المصرية
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وقالت الأرصاد في بيان إنه يتوقع أن تسود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرو والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة من الساعة 5- 7 صباح غد الإثنين.ولفتت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يتوقع طقس بارد ليلا على جميع أنحاء البلاد.وأشارت إلى انتشار الأتربة العالقة نهار الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.وبحسب بيان الأرصاد، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق أقصى غرب البلاد.وفي وقت سابق اليوم، حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أن الشبورة المائية ستكون غدا الإثنين "هي الظاهرة المؤثرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية"، بحسب بوابة الأهرام المصرية.
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حالة الطقس الآن, الأرصاد المصرية

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة تؤثر على الطرق صباح غد الاثنين

16:33 GMT 05.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تسود أتربة غدا الاثنين نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع انخفاض في درجة الحرارة خلال ساعات الليل.
وقالت الأرصاد في بيان إنه يتوقع أن تسود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرو والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة من الساعة 5- 7 صباح غد الإثنين.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يتوقع طقس بارد ليلا على جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلى انتشار الأتربة العالقة نهار الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وبحسب بيان الأرصاد، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق أقصى غرب البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أن الشبورة المائية ستكون غدا الإثنين "هي الظاهرة المؤثرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية"، بحسب بوابة الأهرام المصرية.
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