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الأهلي يعلن ضم سباح من ذوي الهمم استجابة لتوجيهات السيسي
الأهلي يعلن ضم سباح من ذوي الهمم استجابة لتوجيهات السيسي
أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، الاستجابة لطلب سباح مصري من ذوي الهمم بالانضمام إلى النادي، وذلك بعد أن طلب السباح ذلك من الرئيس المصري خلال احتفالية... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:19+0000
2021-12-05T18:19+0000
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وأصدر النادي الأهلي بيانا قال فيه: "بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في الواحدة ظهر غد، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، والذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة السباحة في النادي الأهلي بوصفه بطل جمهورية في اللعبة".وأضاف البيان أن الخطيب بادر بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، موجها الشكر للرئيس لاهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري.في السياق ذاته، أعلنت قناة الأهلي أنه سيتم قيد السباح أحمد طارق بحسب الفئة العمرية، وفقا لدعم الأهلي لذوى الهمم وتنفيذا لسياسة الدولة فى دعم الأبطال البارلمبيين.يذكر أن أحمد طارق، البالغ من العمر 25 سنة، كان قد تحدث عن أمنيته خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في حضور الرئيس السيسي، وقال "عندى أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسي ألعب في النادي الأهلي"، ليرد السيسي قائلا:" لازم النادي الأهلي ياخدك وإحنا قاعدين كده".وأضاف الرئيس المصري خلال حديثه مع الشاب أحمد: "النادى الأهلي كله فرحان أنك عضو من أعضائه.. الكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتي".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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الأهلي يعلن ضم سباح من ذوي الهمم استجابة لتوجيهات السيسي

18:19 GMT 05.12.2021
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، الاستجابة لطلب سباح مصري من ذوي الهمم بالانضمام إلى النادي، وذلك بعد أن طلب السباح ذلك من الرئيس المصري خلال احتفالية مخصصة لذوي القدرات الخاصة.
وأصدر النادي الأهلي بيانا قال فيه: "بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في الواحدة ظهر غد، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، والذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة السباحة في النادي الأهلي بوصفه بطل جمهورية في اللعبة".
وأضاف البيان أن الخطيب بادر بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، موجها الشكر للرئيس لاهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري.
في السياق ذاته، أعلنت قناة الأهلي أنه سيتم قيد السباح أحمد طارق بحسب الفئة العمرية، وفقا لدعم الأهلي لذوى الهمم وتنفيذا لسياسة الدولة فى دعم الأبطال البارلمبيين.
يذكر أن أحمد طارق، البالغ من العمر 25 سنة، كان قد تحدث عن أمنيته خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في حضور الرئيس السيسي، وقال "عندى أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسي ألعب في النادي الأهلي"، ليرد السيسي قائلا:" لازم النادي الأهلي ياخدك وإحنا قاعدين كده".
وأضاف الرئيس المصري خلال حديثه مع الشاب أحمد: "النادى الأهلي كله فرحان أنك عضو من أعضائه.. الكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتي".
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